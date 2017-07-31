MERHABA YAKIŞIKLI!





Dünya Yakışıklılar Günü, her yıl 2 Ağustos günü kutlanıyor. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu, bu günün şerefine ‘beylerin estetiğini’ mercek altına aldı. Gelin bir göz atalım.



Amerikan Estetik Plastik Cerrahi Derneği (ASAP) verilerine göre erkek estetiği uygulamaları tüm dünyada baş döndürücü hızla artıyor. Dernek her yıl yaptığı araştırmalar ile estetik cerrahinin nabzını bilimsel olarak tutuyor. Özellikle cerrahi olmayan uygulamalardaki artış dikkat çekiyor. Araştırmalar erkeklerin kişisel bakımları için gelişen tıp teknolojisinin nimetlerinden faydalanma konusunda kadınlarla yarıştığını gösteriyor.

Estetik cerrahide %200 artış

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği üyesi Op. Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu ülkemizde erkeklerin bakımlarına her geçen gün daha fazla vakit ve para harcadıklarını söylüyor. Dr. Bayraktaroğlu, erkeklerin ihtiyaçlarını doğru tespit edip güvendikleri hekime çekinmeden geldiklerini ifade ediyor ve ekliyor: “Son yıllarda özellikle şehirde yaşayan ve kariyer sahibi beyler, estetik cerrahi konusunda ciddi talepler ile bize başvuruyor. Son 15 yıla baktığımızda erkek estetiğinde yaklaşık %200 artış görüyoruz. Bu da erkeklerin daha yakışıklı ve sağlıklı olma konusundaki özenlerini gösteriyor.”

Op. Dr. Bayraktaroğlu Türkiye’de kaliteli tıp teknolojisinin ve başarılı cerrahların uygulamalarının dünyada da takdir gördüğünü belirtiyor Bu nedenle yurt dışında çok sayıda hasta özellikle cerrahi uygulamalar için Türkiye’yi tercih ediyor.

Futbolcu estetiği ve sosyal medya etkili

Op. Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu, ülkemizde erkeklerin en az dünyadaki hemcinsleri kadar bakımları konusunda ilgili olduklarını belirtiyor. Özellikle vücutlarındaki asimetrileri ve doğallıklarını bozan durumların çözümü konusunda doktordan yardım almakta eskiye oranla daha hevesli olduklarını da ifade ederek: “Eskiden estetik cerrahi erkeklerimiz için tabu idi. Ancak geçen zaman, futbolcu estetiği ve elbette sosyal medya erkeklerimizi de bu konuda ikna etti. Artık dünyadaki estetik trendleri takip eden ve uygulamalar konusunda istekli olan erkek hasta grubumuz var.”

Erkekler en çok ne istiyor?

Op. Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu, kendi yaptığı uygulamalarda başı jinekomasti yani erkekte kadın tipi meme büyümesine yönelik çözüm ameliyatının çektiğini belirtiyor. Sonra ‘liposuction’ yani erkeklerin özellikle bel ve karın bölgelerinde oluşan yağ fazlalıklarının alınma uygulanması geliyor. Bu ameliyat ile hasta spor ve diyet ile baş edemediği kalıcı yağlardan kurtulabiliyor. Akabinde ise sırasıyla beylerin yüzleri için botoks ve dolguyu tercih ettiklerini söylüyor. Çokça tercih edilen bu uygulamaları saç ekimi, burun estetiği ameliyatı, göz kapağı estetiği ameliyatı takip ediyor.

Op. Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu erkek estetiğinde maskülen ifadeyi kaybetmeden doğallığı yakaladıklarının altını çiziyor.

