MERCEDES- BENZ FASHION WEEK ISTANBUL’A ÇOK AZ KALDI!





İstanbul’da modayla buluşmaya hazır mısın?

Türkiye’nin uluslararası moda takviminin bir parçası olarak yılda iki defa düzenlenen en önemli moda etkinliği Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un 12. sezonu, 11-14 Eylül tarihleri arasında Zorlu Center’da bulunan Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nin (PSM) ev sahipliğinde gerçekleşecek. Marka ve tasarımcıların İlkbahar/Yaz 2019 koleksiyonlarını sergileyecekleri hafta, bu sezon da Zorlu PSM’nin özel teknik alt yapısıyla davetlilere heyecan verici bir moda haftası deneyimi yaşatacak.

Dünya çapında isim sponsorluğunu üstlendiği tüm moda haftalarında olduğu gibi İstanbul’da da Mercedes-Benz, her sezon desteklediği bir tasarımcının defilesini sunuyor. MBFWI kapsamında bu sezon da başarılı erkek giyim koleksiyonlarıyla adından söz ettiren Brand Who’nun İlkbahar/Yaz 2019 koleksiyonunu “Mercedes-Benz presents Brand Who” defilesi ile sunacak.

Geçtiğimiz sezon Mercedes-Benz’in Sonbahar/Kış 2018 koleksiyonunu “Mercedes-Benz presents Sudi Etuz” ismiyle sunan genç ve yetenekli tasarımcı Şansım Adalı’nın markası Sudi Etuz ise, “Mercedes-Benz International Designer Exchange Program” isimli uluslararası değişim programı kapsamında 1-5 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi’de koleksiyonunu sergilemeye hazırlanıyor. Bu değişim programının ikinci aşaması olarak, son yıllarda moda endüstrisine damgasını vuran Gürcistan’ın ses getiren tasarımcısı Ani Datukishvili de, İlkbahar/Yaz 2019 koleksiyonunu “Mercedes-Benz presents Ani Datukishvili” ismiyle İstanbul’da MBFWI podyumuna taşımanın heyecanını yaşıyor. Ani Datukishvili, Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un ağırladığı ikinci Gürcü tasarımcı olacak.

Her sezon lounge alanında seçkin davetlilerini ağırlayan Mercedes-Benz, bu sezon da Mercedes-Benz Lounge’u Zorlu PSM içerisinde konumlandıracak. Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un simgelerinden biri haline gelen Mercedes-Benz Moda Haftası Araçları da her sezon olduğu gibi yine yollarda olacak.



