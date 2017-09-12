MERCEDES-BENZ FASHION WEEK İSTANBUL EĞLENCELİ BİR AÇILIŞ YAPTI





Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul 10. sezonuna eğlenceli bir başlangıç yaptı.

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un 10. sezonu, 12 – 15 Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu sezon 10. kez düzenlenen Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul 11 Eylül Pazartesi akşamı Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM)’de gerçekleşen bir açılış partisi ve sergi sunumu ile 10. sezonunu kutladı. “Harikalar Diyarı” temalı, ışık ve ses oyunlarının damga vurduğu geceye katılanlar arasında moda, sanat ve eğlence dünyasından önemli isimler bulunuyordu. Davetliler gece boyunca Arın Arıman ve Jan’ın setleriyle keyifli dakikalar geçirdiler.

Parti ile birlikte Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un 10 sezonu, Ceyda Balaban küratörlüğünde gerçekleştirilen çok özel bir sergi ile kutlandı. Her sezon desteklediği tasarımcının defilesini “Mercedes-Benz presents” adlı altında sunan Mercedes-Benz’in bugüne kadar sırasıyla destekleyerek defile ve sunumlarını sunduğu tasarımcılar Özlem Kaya, Zeynep Tosun, Gül Ağış (Lug Von Siga), Hande Çokrak (Maid in Love), Gülçin Çengel, Mehtap Elaidi, Bahar Korçan, DB Berdan ve Başak Cankeş (Bashaques’), Mercedes-Benz’in ikonik yıldızını kendi tasarım anlayışları doğrultusunda yorumladılar ve ortaya moda ile otomobilin tasarım ortak paydasında buluştuğu yaratıcı eserler çıktı. Sergi, MBFWI boyunca Zorlu PSM’de gezilebilecek. Ceyda Balaban hem kreatif direktörlüğünü üstlendiği, hem de kendi tasarladığı bir yıldız ile katıldığı sergi ile ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

“Mercedes-Benz’in bugüne kadar desteklediği dokuz tasarımcı ile böyle bir projeye imza atmak heyecanlı olduğu kadar zorlu bir süreçti. Farklı gözler, farklı bakış açıları, farklı dokular yıldızlara taşındı. Benimkiyle birlikte 10 adet enstalasyonumuz oldu. Çok sesli bir koro gibi. Sergi ve partinin konseptini ise benim tasarımım olan “Wonder Rabbit” adlı tavşanımdan yola çıkarak oluşturdum. Adını “Harikalar Diyarı” koyduk. Herkesin kendi harikasını bulmasına fırsat vermek için soyut ve renkli bir ortam yaratmaya çalıştık.”

Etkinliğin isim sponsoru Mercedes-Benz’in etkileyici tasarım detayları ile sportif lükse vurgu yapan E-Serisi Coupé modeli de açılış partisi boyunca Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) girişinde tüm davetlilerin beğenisini topladı.

12 – 15 Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’da Türk ve uluslararası marka ve tasarımcıların İlkbahar/Yaz 2018 koleksiyonları sektör profesyonellerine sunulacak. Etkinlik, Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından medya, perakende ve moda profesyonelleri başta olmak üzere binlerce kişiyi bir araya getirecek.

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’dan son haberleri bu sezon #Mbfwi10Sezon etiketi ile takip edebilirsiniz.

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), Moda Tasarımcıları Derneği (MTD), Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ve İstanbul Moda Akademisi (İMA) tarafından desteklenmektedir.

