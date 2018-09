MERCEDES-BENZ FASHION WEEK ISTANBUL DEFİLE TAKVİMİ

11-14 Eylül 2018 tarihleri arasında Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşecek Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul İlkbahar/Yaz 2019 defile takvimi açıklandı!

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında koleksiyonlarını sergileyecek olan marka ve tasarımcılar arasında BASHAQUES’ – BAŞAK CANKEŞ, CEREN OCAK, ÇİĞDEM AKIN, DB BERDAN, EXQUISE, GİRAY SEPİN, GÖKHAN YAVAŞ, GÜLÇİN ÇENGEL, MEHMET KORKMAZ, MEHTAP ELAİDİ, MELTEM ÖZBEK, MERCEDES-BENZ PRESENTS ANI DATUKISHVILI, MERCEDES-BENZ PRESENTS BRAND WHO, MERT ERKAN, MiiN BY KADİR KILIÇ, MURAT AYTULUM, MUSEUM OF FINE CLOTHING – EDA GÜNGÖR, NEW GEN BY İMA, ÖZLEM SÜER, RAŞİT BAĞZIBAĞLI, SELEN AKYÜZ, SEZGİ TÜZEL, St. NIAN – NİHAN BURUK, ŞEBNEM GÜNAY, ŞİYAR AKBOĞA, T.A.G.G – GÖKAY GÜNDOĞDU, THIRD – TUĞÇE ÖZOCAK, TUBA ERGİN, URUN – ECE KAVRAN yer alıyor.

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un on ikinci sezonunda etkinlik takviminde moda endüstrisinin tecrübeli isimlerinin yanı sıra genç ve yetenekli tasarımcıları bir araya getiren karma defileler dikkat çekiyor. KARMA 1 defilesinde Selen Akyüz ve Sezgi Tüzel, KARMA 2 defilesinde ise Tuğçe Özocak’ın markası Third ve Şebnem Günay İlkbahar/Yaz 2019 koleksiyonlarını MBFWI podyumunda sergileyecekler. Her sezon desteklediği tasarımcının defilesini sunan etkinlik isim sponsoru Mercedes-Benz 12. sezonda ilk defa bir erkek giyim markasını destekleyerek Brand Who’nun İlkbahar/Yaz 2019 koleksiyonunu “Mercedes-Benz presents Brand Who” ismiyle sunacak. Geçtiğimiz sezondan beri devam eden “Mercedes-Benz Uluslararası Tasarımcı Değişim Programı” kapsamında son yıllarda moda endüstrisine damgasını vuran Gürcistan’ın ses getiren tasarımcısı Ani Datukishvili de, İlkbahar/Yaz 2019 koleksiyonunu “Mercedes-Benz presents Ani Datukishvili” ismiyle İstanbul’da MBFWI podyumuna taşımanın heyecanını yaşıyor.

MBFWI bu sezon da yine panel ve konuşmalarla zenginleşiyor. Türkiye’de moda endüstrisinin bugünü ve geleceği, global trendlere paralel olarak yeni açılımlar ve endustrinin yarınına yön verecek yenilikçi yaklaşımlar, bu etkinlikler aracılığıyla masaya yatırılacak. Dünyanın önde gelen trend tahmin ajanslarından WGSN, önümüzdeki sezonların trend öngörülerini davetlilerle paylaşırken, TENCEL™ markası ile etkinlik ana sponsorlarından biri olan dünyanın en büyük botanik selüloz elyaf tedarikçilerinden Lenzing, Ferhan İstanbullu moderatörlüğünde bir “Sürdürülebilirlik Paneli” ile sektörde çok konuşulan modada ve tekstilde sürdürülebilirlik konusunu işleyecek. Etkinliğin bir diğer ana sponsoru DHL, e-ticaretin geleceğine dair bir panele ev sahipliği yapacak. MBFWI’nin destekçilerinden İstanbul Moda Akademisi ise genç tasarımcıları bir araya getiren bir panelle Türk moda tasarımcılarının yeni jenerasyonuna ayna tutacak.