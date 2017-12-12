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MERAK EDENLERE: GYROTONIC NEDİR?

| 12 Aralık 2017|  , FITNESS

 

Bir WH okuyucuysan tüm yenilikleri bilmelisin, değil mi ama?

Türkiye’de butik stüdyolarda yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlayan “Gyrotonic metodu”ndan bahsedelim biraz. Bu egzersiz metodu önce “dansçılar için yoga” düşüncesiyle geliştirilmiş. Pilates egzersizlerinde olduğu gibi makinesi de var. Dolaşım sistemini hızlandırıyor, kardiyo kapasitesinin gelişmesini destekliyor, eklemler arasında genişleme yaratıyor ve en önemlisi omurganın hareket kabiliyetini arttırıyor. Çok aktif ve eğlenceli! Aynı zamanda bedenin için faydalı. Bu aletle tanışmak ve denemek için Pilatesfnb.com ve pilatesplusistanbul.com adreslerine göz atabilirsin.

 

 

Last modified: 12 Aralık 2017

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