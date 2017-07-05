MEME UCUNLA İLGİLİ BİLMEN GEREKEN 9 GERÇEK





Memelerine bakıp da onların normal olup olmadığını hiç düşündün mü? Herkesinki farklı boyut ve ölçülerde… Dahası çok büyük zevk verdikleri gibi bebeği doyurmada çok önemli rol oynuyorlar. Bu yazıyı okuduktan sonra vücudunun bir parçası hakkında çok daha geniş bir bilgiye sahip olacaksın. İşte meme ucunla ilgili bilmen gereken ilginç gerçekler…

BOYUTLARI

Bir kadının meme uçları ve meme başı çevresi, yarım dolar kadar genişliğinde ya da bir sentten daha küçük olabiliyor. Kilo alınca veya hamile kalınca,normalden daha büyüyor ve balon gibi şişiyor.

RENKLERİ

Soluk pembe, kiremit kızılı, koyu kahverengi… Meme uçlarının rengi de kişiye ve etnik kökene göre renk değiştirebilir. Meme ucu pigmenti, kadının etnik geçmişini yansıtır ve vücudunun renk tonuna göre değişiklik gösterir. Bebek doğurduğunda da meme ucunun rengi değişir. Burada hormonlar devreye girer.

ZEVK ALANLARI

Meme uçları, kadınlar için erojen bölge olarak geçer. 2011 yılında Journal of Sexual Medicine’da yer alan bir çalışmaya göre araştırmacılar, MRI kullanarak meme uçlarının da klitoris ve vajina gibi beyni uyarak zevk merkezi olduğunu ispat etmiş.

MEME UCU ORGAZMI DİYE BİR ŞEY VAR

Aynı araştırmada meme ucundan tahrik olmakla beyindeki zevk merkezi arasında bağ kurulmuş ve meme ucuyla tahrik olmanın sonucunda orgazm yaşanabileceği tespit edilmiş. Bazı seks araştırmacıları, ‘az sayıda’ kadının da bu deneyimi yaşadığını söylüyor.

BAZEN ÜÇ TANE OLUR

2012 yılında yapılan bir araştırmaya göre bazı kadın ve/ya erkeklerin üç ve daha fazla memesi olabiliyor. Bu ekstra meme, ‘süpernümarari meme’ (fazladan meme) olarak geçiyor. Asla diğer memeler gibi gelişmiyor ve vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabiliyor.

MEME UÇLARI TÜMSEKLİ OLMALI

Meme ucuna daha dikkatli bak, meme başına da. Ayın yüzeyindeki kraterler gibi üzerinde tümsekler var. Bu tümseklerde bazen tüyler, damarlar ve/ya yağ bezeleri olabilir. Tüm bunlar normaldir.

BAZEN O TÜMSEKLER KÖTÜ HABER DE OLABİLİR

Meme başının çevresinde kırmızı tümsek veya kızarıklıklar, isilikler, meme kanserine işaret edebiliyor. Eğer böyle bir şeyi fark ederken mutlaka doktora görün.

EGZERSİZ SEVMEZLER

Jimnastik yapmak elbette ki vücudun için süper sağlıklı ve seksi bir şey ancak memeler bunu sevmiyor, spordan çok hoşlanmıyor çünkü yerçekimiyle yüz yüze geldikleri en büyük an, spor yaparken oluyor. Onların hareket alanını engellemek için de sporcu sütyeni takmak gerekiyor, bu da nefes alanını engelliyor.

SÜT VEREBİLİRLER

Ve memeler anne olunca süt verir, mucizevi ve çok gerçek. Ve emzirmek, bebeğin beslenmesi için oldukça gerekli olduğu gibi anne sağlığı için de çok önemli.



