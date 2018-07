MEME KANSERİ HAKKINDA BİLMEN GEREKENLER

Meme kanseri hastalığının en sık görüldüğü yaş aralığı 50-70 yaş arası kadınlar olmakla birlikte diğer bütün kanserler gibi her yaşta görülme riski bulunuyor. Uzmanlar, meme kanserine yakalanma yaşının son 20 yıldır düştüğünü ve genç kadınlarda da görülmeye başladığını söylüyor.

Prof. Dr. Ertuğrul Gazioğlu, Türkiye gibi sosyal, kültürel ve ekonomik şartlara sahip ülkelerde meme kanserine yakalanma oranı genç kadınlarda da arttığını söylüyor. Meme kanseriyle ilgili bilinçlenmeye hazır mısın?

Türkiye’de 12 kadından biri meme kanserine yakalanıyor

Meme kanseri dünyadaki kadınlar arasında en sık rastlanan kanser türüdür ve kansere bağlı kadın ölümlerinin de bir numaralı nedenidir. Son 50 yılda dünyada meme kanseri görülme sıklığı iki mislinden fazla artmıştır. Meme kanseri, sosyo ekonomik açıdan gelişmiş Batı ülkelerinde 50 yıl önce her 20 kadından birinde görülürken günümüzde her 8 kadından biri bu hastalığa yakalanıyor. Ülkemizde de bu oran son yıllarda gittikçe yükseliyor. Türkiye’de her 12 kadından biri hayatının bir döneminde meme kanserine yakalanıyor.

Meme kanserine yakalanma yaşı düşüyor

Amerika ve Avrupa ülkelerinde çok sık rastlanan meme kanseri olgularının ancak yüzde 7-8’i 40 yaş altındayken, ülkemizde 40 yaş altı meme kanseri olguları tüm meme kanseri olgularının yaklaşık yüzde 20’sini yani beşte birini oluşturuyor. Buna ek olarak ülkemizde meme kanseri hastalarının yarısı 50 yaş altındadır.

Meme kanseri neden 50 yaş altında da görülmeye başladı?

Endüstriyel gıdaların daha çok tüketiyor olması

Gereksiz ve kontrolsüz hormon, ilaç ve benzer ürünlerin kullanılması

Genç kadınların stresli iş yaşamları

Doğum yapmama; geç yaşta doğum yapma, emzirmeme

40 yaşından sonra her yıl mamografi

Hiçbir şikayeti olmayan sağlıklı kadınlarda meme kanseri amacıyla mamografi ile taramaya başlama yaşı Dünya Sağlık Örgütü’nce 40 yaştan sonrası olarak belirlenmiştir. Ancak, özellikle ailesinde meme kanseri olguları olan genç kadınların ergenlikten itibaren üç yılda bir meme muayenesi ve gerekirse meme ultrasonu ile kontrol edilmesi gerekir.

Meme Kanserine Yakalanma Riskini Arttıran Etkenler

50-70 yaş arasında ve menopoz sonrası dönemde olmak

Ailesinde (anne veya baba tarafında) meme kanserine yakalanmış akrabaları olmak

(Akrabalık derecesi ne kadar yakın ve meme kanserli akraba sayısı ne kadar fazlaysa risk o kadar yükselir)

Daha önce meme kanserine yakalanmış olmak

Adet başlama yaşının erken, menopoz yaşının geç olması

Hiç doğum yapmamış olmak