MEME DOKUN YOĞUNSA…





“Doktorum meme dokumun yoğun olduğunu söyledi. Bu tam olarak ne anlama geliyor? Endişelenmeli miyim?”

Cevap: Hemen endişelenmeni gerektirecek bir durum yok ama yine de açıklayalım. Çok fazla bez ve bağ dokusu olup az yağ dokusu olan meme “yoğun” (dens meme) olarak sayılıyor. Memenin yoğun olup olmadığını ancak mamografi çektirerek öğrenebilirsin. Şekline, boyutuna, sıkılığına ya da kilo ve vücut kitle indeksi gibi diğer faktörlere bakarak, ne senin ne de doktorunun bunu söylemesi mümkün değil. Genç kadınlarda meme yoğundur; yaşlandıkça daha az yoğun ve daha yağlı olur. Sebebi ise doğal yaşlanma süreciyle -özellikle de menopozla- ortaya çıkan östrojen seviyesindeki düşüş. Yine de yetişkin kadınlar arasında yoğun meme dokusu çok yaygın; neredeyse kadınların yarısında görülüyor. Bazı insanların ise bu duruma genetik yatkınlığı var; yani eğer annen yoğun meme dokusuna sahip ise seninkilerin de aynı olma ihtimali yüksek.

Çok yoğun meme dokusuna sahip olmak iki endişeyi akla getiriyor. Birincisi, bu durumun meme kanseriyle daha çok ilişkilendirilmesi. İkincisiyse, aynı nedenle meme kanseri teşhisi konmasının daha zor olması. Aile geçmişinde meme kanseri hikâyesi varsa bunu doktoruna mutlaka söyle; doktorun senden MR ya da ultrason gibi alternatif ya da ilave testler isteyebilir. Ancak genel olarak meme dokunun yoğunluğu ne olursa olsun, kanser riskini düzenli egzersiz yaparak, alkol tüketimini sınırlayarak ve sağlıklı bir kiloda kalarak azaltabilirsin.

Keri Peterson, New York’taki Lenox Hill Hastanesi’nde İç Hastalıkları Uzmanı

