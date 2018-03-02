MELATONİN İLE GENÇ KAL!





Uykunun yaşlanma karşıtı olduğu su götürmez bir gerçek zira uyku sırasında melatonin hormonu üretiyoruz. Bu güçlü antioksidanın yararlarını öğrenmek için okumaya devam et…

Vücudun uyku düzeninin sağlanmasından sorumlu olan ve biyolojik saat ritmini ayarlayan bu sihirli hormon vücuduna işte bu yararları sağlıyor:

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kansere karşı koruyucu bir unsur içerir.

Doğal insülin üretimini destekler.

Alzheimer hastalığının başlangıcını yavaşlatır.

Osteoporozu (kemik erimesi) önlemeye yardımcı olur ve kalp hastalığıyla savaşır.

Melatonin, gençliğini korumanda da büyük bir rol oynasa da, otuz yaşından sonra üretiminin azaldığını unutma. Ama neyse ki, bunu telafi etmenin bazı yolları var!

Dengeli bir beslenme düzenin olsun ve daha fazla kalsiyum al.

Her gün makul derecede güneşe çık.

Yeterli miktarda uyu.

Stresten, alkolden, tütünden ve kafeinden, kaliteli geçirilecek geceyi zorlaştırabilecek her şeyden; ihtiyacın olan melatoninden seni mahrum edecek şeylerden uzak dur.

Uzmanlar, yapay olarak melatonin üretimini sağlamanın yaşlanma sürecini yavaşlatıp yavaşlatmamaya yardımcı olup olmayacağına karar vermeye çalışırlar, ki bu da uzun yaşam sırrını içimizde taşıdığımız teorisi doğrular.

“Ikigai” kitabından derlenmiştir.

