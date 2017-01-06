MEKİK ÇEKMEYİ BIRAKIRSAN BAŞLADIĞIN YERE DÖNERSİN





Göbek yağlarını hızlı bir şekilde eritmek istiyorsan mekik senin için doğru bir hamle. Düzenli mekik çeken birinin 3-4 ay içerisinde daha güçlü bir karın kaslarına sahip olması kaçınılmaz.

Göbek ya da karnının azaldığı için egzersizlerini bırakırsan başladığın durumdan çok daha kötü bir duruma gelebilirsin. Göğüs kısmından pelvis kısmına kadar olan kasları çalıştırır. Kişiyi daha dinç ve daha hareketli yapar. Bel kısmında oluşabilecek hasarları önler.

Mekik hareketleri neden önemli?

Mekik hareketlerini doğru ve düzenli olarak yapman durumunda bel kemiğini korur, bel bölgesinde bulunan abdominal kasları güçlendirir ve sertleştirirsin. Doğru yapılan bir hareket her zaman fayda sağlar; ancak yanlış hareket hem zaman kaybına neden olur hem de hareketin sonuçları alınmadığı için kişide hayal kırıklığına sebep olur.

Mekik çekmenin faydaları olduğu kadar hareketin yanlış yapılması durumunda birtakım zararları da olabilir. Bu konuda dikkat edilmesi gereken hususları şöyle sıralayabiliriz :

Egzersiz hayatında mekik yeni ise, hızlı davranma. Ters bir hareket belinde bazı sorunlara neden olabilir. Yeni başladıysan sayı konusunda kendini zorlama. Yavaş yavaş mekik sayısını arttır. Mekik çekerken tamamen aç ya da tamamen tok olmaman gerek. Buna dikkat et.

