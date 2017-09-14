MEHTAP ELAİDİ’YLE “Ve-Da-Ha”





Mehtap Elaidi, İlkbahar/Yaz 2018 sezonunda her vedanın bir başlangıç olduğu düşüncesinden yola çıkarak hazırladığı Ve-Da-Ha koleksiyonunu sunuyor.

Kelimelerin, sözlerin, yaşananların ve anıların izini taşıyan Ve-Da-Ha koleksiyonu, yeni başlangıçları kutluyor. Tıpkı her doğum günümüzde, pastamızın üzerindeki mumu üflerken eski yaşımıza veda edip, yepyeni bir yaşın bilinmezliklerini kucaklayarak daha fazlasına doğru yelken açmamız gibi… “Ve-Da-Ha” koleksiyonu, daha fazla duygu, aşk, mücadele hayaliye adım attığımız bu yeni başlangıçların taçlandırdığı, hayatı dolu dolu, “en güzel en gerçek şeyin yaşamak olduğunu” bilerek yaşama arzusunu vurgulamak için yaratıldı.

“Ve-Da-Ha” koleksiyonu, iki kadının hayatlarının farklı dönemlerinin birbiriyle kesişmesini, ve bu kesişimin onları özgürleştirmesini konu alıyor. Tasarımcı, koleksiyonunda hayatın dairesel döngüsünde başlangıçların ve sonların kesin tanımlarını reddederek sınırların belirsizliğini savunuyor. Tasarım yolculuğunun ilk yıllarında kullandığı taş baskıları İlkbahar/Yaz 2018 koleksiyonu için yeniden hayata geçiren tasarımcı, bu baskıları desenlerle buluşturarak bir moda tasarımcısı olarak kendi döngüsünü de “Ve-Da-Ha”ya yansıtıyor.

Modern dansın en önemli isimlerinden Pina Bausch’un performans ve koreografilerinden, David Bowie imzalı müziklerden ve vintage moda reklamlarından ilham alan koleksiyonda, renk grupları kadınların farklı halet-i ruhiyelerini sembolize ediyor. Birleşme yeşille, aşk pembe ile, kuvvet kırmızı ile, mücadele tasarımcının vazgeçilmezi siyah ve beyaz ile, özgürlük ise bej ile tasvir edilirken güzellik ise kadının ta kendisiyle tanımlanıyor. Kadının bu döngüyü tamamlaması ise bir kutlama yemeği ile taçlandırılıyor.

Defilede ayakkabılar İnci imzasını taşıyor. Koreografi ve prodüksiyonu Öner Evez üstlenirken saç tasarımı Makas ekibine, makyaj ise NARS Cosmetics’in profesyonellerine ait. Podyum alanında yer alan şölen masasında ise Cantinery’nin ve A46’nın ve Beril Batur’un imzası var. Müzikler ise Selim Cenkel tarafından seçildi.

Moda Tasarımcıları Derneği (MTD) başkanı Mehtap Elaidi, 2003’ten beri uluslararası moda fuarlarına katılıyor. Büyük ilgi gören koleksiyonları Türkiye’de kendi mağazası dışında Brandroom, Gizia Gate, Midnight Express ve Wepublic’te, dünyada ise İtalya, Fransa, İspanya, Lübnan, Kuveyt, Dubai, Suudi Arabistan, Çin ve Japonya gibi 19 ülkede, 50 ayrı noktada satışa sunuluyor.

