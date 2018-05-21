MEGHAN MARKLE VE PRENS HARRY EVLENDİ!





Herkes hala yılın düğününü konuşuyor.

Bu yıl onlar hakkında çok konuşuldu ve bir o kadar da çok şey yazıldı. Prens Harry ve Meghan Markle 19 Mayıs Cumartesi günü İngiltere’deki St. George Kilisesi’nde nefes kesici bir törenle hayatlarını birleştirdiler.

Aralarında Victoria Beckham ve George Clooney gibi ünlü isimlerin yer aldığı ve 600 konuğun katıldığı göz kamaştıran seremonide, Meghan Markle’ın merakla beklenen gelinliği Givenchy tasarımıydı ve markanın kreatif direktörüİngiliz tasarımcı Clare Waight Keller’ın imzasını taşıyordu.

Klasik ve sade olmasına rağmen rüya gibi görünen Markle’a kraliyet koleksiyonundaki en değerli antik 1932 yapımı Filigree Tiara gelin tacı eşlik etti.

Yılın düğününden en çarpıcı kareleri senle buluşturuyoruz…

Fotoğraflar: Getty Images Türkiye

Kensington Sarayı’nın resmi Instagram hesabından da bu kareler paylaşıldı!



