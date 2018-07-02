MEGHAN MARKLE NEDEN BÜYÜK AYAKKABILAR GİYİYOR?





Meghan Markle’ın son zamanlarda sosyal medyayı ve popüler kültürü domine ettiği su götürmez bir gerçek. Şu aralar onun hakkında en çok konuşulan konulardan biri de genelde kendisine çok büyük gelen ayakkabılar giymesi. Nedeni seni hayli şaşırtabilir.

Prens Harry ile evlendiği günden bu yana stili mercek altında olan Markle’ın büyük numara ayakkabı tercih etmesinin hayranlarının gözünden kaçmasını tabii ki beklemiyorduk.

Moda danışmanı Harriet Davey ise konuya açıklık getirerek şu açıklamayı yapıyor: “Ünlü isimler genelde önemli etkinlikler veya kırmızı halı için 1 veya 2 numara ayakkabıları tercih ediyorlar böylece yara bandı kullanmak zorunda kalmıyorlar. Rahatsız eden ayakkabılardan daha kötüsü yoktur. Uzun süreli topuklu ayakkabı giymek ayakları şişirip baloncuk oluşumuna neden olabilir.”

Sen de büyük ayakkabıların tabanına tam oturması için silikon tabanlardan kullanabilirsin.

