MEGHAN MARKLE HAMİLE!

Kensington Sarayı, Prens Harry ile Meghan Markle’ın ilk bebeklerini beklediğini duyurdu.

İngiliz kraliyet ailesinde güzel gelişmeler yaşanıyor. Önce Prens William ile Kate Middleton’ın üçüncü bebeklerinin dünyaya gelmesine sevindik. Sonra Prens Harry ile Meghan Markle evlendi, Meghan’ın gelinliği uzun bir süre gündemimizden düşmedi. Geçtiğimiz hafta sonu da Prenses Eugenie ile Jack Brooksbank’ın evliliğini izledik. Ve şimdi, bu mutlu gelişmeden birkaç gün geçtikten sonra heyecanla beklediğimiz bir haber daha aldık: Prens Harry ile Meghan Markle ilk bebeklerini bekliyor.

Prens Harry ile Meghan Markle‘ın Avustralya, Yeni Zelanda, Fiji ve Tonga ziyaretine başladığı sırada Kensington Sarayı, Meghan Markle’ın hamile olduğunu duyurdu. Bebeğin önümüzdeki ilkbaharda dünyaya geleceği belirtiliyor.