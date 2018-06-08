MEDİTASYONA DAİR…





Stresli bir günü sakinleştirici bir pratikle atlatmaya çalışmak trend değil, bir ihtiyaç. Üstelik arkasında inkâr edilemez bir bilim var.

NEFESİNİ BOŞA HARCAMA

Eğer bir mantrayı sayısız kere tekrar etmek sana göre değilse, meditatif alana geçmenin en iyi yolu nefesine odaklanmaktır. Anında faydasını görürsün. Kandaki kortizol seviyesini azaltarak anksiyeteyi yatıştırıyor ve nitrik oksit salgılanmasını teşvik ediyor. Bu sayede daralmış damarların açılması ve kalbin strese karşı korumaya alınması kolaylaşıyor. Dört saniye nefes al, dört saniye tut ve dört saniyede de ver. Bunu tekrarla ve rahatla.

UYKU PERİSİYLE BULUŞ

Stres hormonunu kontrol altına almanla birlikte, sakinleşen ruh durumun uykuya dalmanı da kolaylaştıracak. Meditasyon, frontal lobu çalıştıran beta dalgalarını azaltarak uyumaya yardımcı oluyor. JAMA Internal Medicine’da yer alan bir araştırmaya göre, her gün 20 dk meditasyon yapmak gece boyu uyanma sıklığını azaltıyor ve sabahları daha enerjik uyanmanı sağlıyor. Uyku öncesi rutini olarak meditasyonu bir bardak yatıştırıcı papatya çayıyla bütünle ve bir süre sonra gözlerinizin kapanacağına emin olun.

BEYİN SAĞLIĞINI KORU

Düzenli meditasyon sadece yorgunluğu azaltmıyor, bilişsel zayıflamaya karşı da koruyor. Frontiers in Human Neuroscience’da yer alan bir araştırma, düzenli meditasyon yapanların serebral kortekslerinin daha büyük ve kıvrımlı olduğunu ortaya koyuyor, bu da onların bilgileri daha hızlı işlediği anlamına geliyor. Beynin büyük olması sadece ilerisi için Alzheimer riskini azaltmıyor, gün içinde işine daha iyi odaklanmana ve dikkatini daha kolay toparlamana da yardım ediyor.

PARLAK FİKİR

Yeni nöral yollar oluşturmasının yanı sıra meditasyon, kilo vermeyi kolaylaştırmak için eskileri de canlandırıyor. Farkındalık kavramının az bilinen bir versiyonu olan “merkezsizleşme” çalışması, düşünceleri gerçeklikten ayırmayı öğretiyor. Zamanla, örneğin hamburger isteğini bir düşünceye dönüştürüp kolayca göz ardı edebiliyorsun. İlk seferinde aklına yatmayabilir ama bu yöntemin açlık isteğini fizyolojik seviyede hafifletebildiği ve iradeyi güçlendirdiği kanıtlandı.



