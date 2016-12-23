MEDİTASYON YAP, BEYNİNİ GENÇ TUT





Araştırma sonuçları beynini 7,5 yıl daha genç tutmanı mümkün olduğunu tespit etti.

Beynin yaşla gelen dejenerasyon hızını yavaşlatmanın mümkün olabileceğine dair yeni bulgular var. Ne kadar mı? Araştırmacıların cevabı hazır, 7.5 yıl!

Meditasyon yapanların beyni, yapmayanlardan 7,5 yıl daha genç

Liderliğini Nörolog Eileen Luders’ın yaptığı bir araştırma, 50’li yaşlarında meditasyon yapan bir grup insanın beyin yaşının, aynı yaşta meditasyon yapmayan insanlara kıyasla 7.5 yıl daha genç olduğunu kanıtladı.

Dahası da var… 50 yıldan sonra her meditasyon yapılan yıl için, beyin 1 ay 22 gün daha genç kalıyor.

Araştırmacılar 100 kişiden alınan veriyi analiz ediyor. 50si düzenli olarak meditasyon yapan, 50’si ise yapmayan kişiler. Beynin yaşını ölçmek için, yeni geliştirilmiş ve onaylanmış yüksek boyutlu bir kalıp tarayıcısı kullanıyorlar. Ölçülen şey tam olarak yaş değil, onun yerine belirli bir yaşta beynin nasıl görüneceğini ölçüyorlar. Örneğin, alzheimer hastası olan kişilerin beyni olması gerekenden 10 yıl daha yaşlı görünüyor. Ancak, meditasyon yapan kişilerde bunun zıttı söz konusu. Yaklaşık 50 yaşında olan bu kişilerin beyni, yapmayanlara kıyasla 7,5 yaş daha genç görünüyor.

Luders “Bu sonuçlara göre, beyin sağlığı için meditasyon çok faydalı ve beynin yaş ile gelen körelmesini yavaşlatıyor” diyor.

Her geçen gün biraz daha netleşiyor ki, vücudun için egzersiz neyse, beynin için de meditasyon o. Düzenli meditasyon yaparak, beyninin yaşlanmasını yavaşlatman mümkün.

