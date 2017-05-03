MAYIS 2017 BURÇ YORUMLARI



Arzu Çağlan’dan Mayıs ayının burç yorumları

Koç

Bu ayın hepimiz için ana teması denge ve şifalanma-şifalandırma oluyor. Gündelik hayatımızın sağlıktan, iletişime, para işlerine ve aşk hayatımıza varana dek, en önemli alanlarına dokunuşlar yapan iki gezegen Merkür ve Venüs Retroları nihayet biterek, bize hem özlediğimiz denge ve akışkanlığı getiriyor, hem de şifalanmamız, eski yaraları ve hasarları onarmamız için fırsatlar sunuyor. Gökyüzü adeta, çatın akıyorsa, al eline çekici çık sen onar ve korkma diyor.

Mayıs ayı, Merkür retrosunun bitmesiyle sizi daha rahatlatacak ve olumlu etkileri başlatacak güzelliklere sahip. Mayıs, Nisan ayından nispeten daha kolay diyebiliriz ama yine de çok gaza basmamak lazım. Bu ayın hemen başında, 10 Mayıs günü Akrep burcunda gerçekleşen dolunay, sizin gibi motivasyon ve iletişimi hayatının merkezine alan bir burç için çok önemli. Çok da güzel değişikliklere gebe…

10 Mayıs dolunayı para kazanma veya finansal becerilerinizle insanların ilgisini çekeceğiniz bir süreç olacak. Ayrıca yakın çevre ve kardeşlerinizle alakalı gelişmeler de yaşayabilirsiniz. Pazarlama, tanıtım, görüşme ve sunum yapmak, ticari girişimler için devam eden 14 gün uygundur. Yazılı ve alım-satım işlerinizle özelikle de otomobil, motosiklet vs. ilgili yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Kitap yazmayı bekleyen yazarlar ya da medya sektöründe çalışan Koçlar bu evreyi mutlaka değerlendirsinler.

15-22 Mayıs arası iletişim, haberleşme, görüşme, toplantı, ticaret, kısa süreli seyahatler açısından çok güzel etkiler var., bunları değerlendirin derim sevgili Koç.

25 Mayıs Yeni Ayı ise kardeşlerle veya yakın çevrenizle ilgili güzel başlangıçlar yapıyor. Bir kardeş, yeğen, vs. yardım etmeniz gerekebilir. Eğitime başlayacak, seyahat edecek ya da kendi işini kurmuş veya kurmak için onay (mesela borç anapara veya devlet izinleri ) Koçlar için harekete geçirici olacaktır. Bu evrede pazarlama, tanıtım, sunum ve kendi işini tüm ilgili camiasına sunmak isteyen Koç’ların yüzünü güldürecektir. Yüksek eğitime başvurmak, kitap yazmak ya da akademik eserler ortaya koymayı düşünen Koç’ların süregelen projeleri nihayete kavuşacaktır. Fikir ve düşüncelerinizde baskıcı veya aşırı talepkar davranışlar sergilemeden oluruna gitmeye çalışmanızı yerinde olacak ve size daha iyi sonuçlar getirecektir.