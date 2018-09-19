MAVİ LATTE ALIR MIYDIN?





Latte’ye yeni boyut kazandıran mavi matcha ile tanış!

Artık lattemizin kafein içeriği kadar görünüşüne de önem verir olduk. Klasik matcha’dan sonra şimdi yeni trend “mavi matcha”. Adı seni yanıltmasın, aslında kendisi matcha değil. Gök mavisi bezelye çiçeğinin tozundan elde ediliyor. Ayrıca yeşil matcha’dan farklı antioksidanlara sahip ve kafein içermiyor. Sağlığa faydalarıyla ilgili geniş çaplı araştırmalar yapılmamış olsa da bazı çalışmalar stresi azalttığını ve hafızaya

olumlu etki ettiğini gösteriyor. Topraksı tadı olan bu içecek henüz ülkemizde bulunmuyor ancak merakla bekliyoruz!

