MATCHA’YLA BARIŞ ANLAŞMASI İMZALA!





Yılın süper besinlerinden biri olan matcha ile aran nasıl?

Sevdiğin kahve zincirlerinden birine gittiğinde bile kendine artık matcha latte ısmarlamaya başladıysan, sen de bizdensin! Yeşil çay yapraklarının toz haline getirilmesiyle elde edilen matcha çayını, ilk kez bundan 800 yıl önce Budist rahiplerin meditasyon öncesinde konsantrasyonunu sağlamak amacıyla içtiği biliniyor. Günümüzde besin değeri en yüksek içeceklerden biri olan matcha çayının bir fincanının, normal yeşil çaydan 10 kat daha değerli olduğu söyleniyor. Aynı şekilde 137 kat daha fazla antioksidan içeriyor. Bu çay, toplanmadan 15 gün gölgede bırakılarak daha fazla klorofil salgılanması sağlanıyor. Zaten çayın o sevdiğin yeşil rengini de klorofil veriyor. Yüksek miktarda antioksidanın yanı sıra A, B, C ve E vitamini içeriyor. Matcha çayı doğrudan içilebildiği gibi, birçok içecek ve tatlıda da kullanılabiliyor.

İşte sana birkaç kullanım önerisi:

Koyu yeşil rengi ve kokusuyla bilinen matcha’dan leziz ve şifa dağıtan bir çay yapmak istiyorsan, toz haline getirildikten sonra ışık ve hava ile temas etmemiş olanını seçmeye gayret et.

Süt, bal ve buz kullanarak smoothie hazırlayabilirsin. Hem bu sıcaklarda serinlemiş, hem de fazla kalori almamış olursun.

Tatlı ihtiyacını giderme konusunda da matcha sana eşlik edebilir. Badem ya da soya sütüne, chia tohumu ve matcha tozu ekleyerek leziz bir puding yapabilirsin. (Badem sütünün çikolatalı veya vanilyalı olanını tercih edebilirsin.)



