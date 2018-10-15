MASTÜRBASYON HAKKINDA BİLİNMEYENLER





Mastürbasyon yapmak için çok nedenin var!

Sağlıklı ve mutlu bir cinsel yaşam için önce kendi bedenini tanıman gerekiyor. Seni neyin, neden heyecanlandırdığını bilmek, harika bir seks yaşamının kapısını açan anahtardır. Mastürbasyon önemlidir çünkü aldığın zevkle ilgili kontrolün sende olmasını sağlar. Ayrıca, partnerinle birlikte rahatlıkla orgazm olmanın yolu da mastürbasyon yapmaktan geçiyor!

Mastürbasyon için en uygun zaman

Tabii ki televizyon izlerken reklam aralarında bile mastürbasyon yapabilirsin ama yine de kendine özel bir zaman ayırmaya çalış. Örneğin yoga dersinden çıktıktan sonra eve gider gitmez kendinle ilgilenebilirsin. Düzenli nefes alıp vermek ve yoga pozlarının sağladığı kan dolaşımı sayesinde işler daha kolay olacak.

Mastürbasyon yaparken müzik dinle

Kendini biraz havaya sokmandan zarar gelmez. Hafif bir müzik aç ve mumları yak. Eğer seviyorsan biraz porno izlemek de işe yarar. Ardından gözlerini kapat ve kendini fantezilerinin kollarına bırak.

Fantezi kur

Fantezilerini dilediğin kadar derinleştirebilirsin. Hatta son derece acayip şeyler bile olabilir. Kendini asla yargılama; herhangi bir şeyi/birisini düşünmek ya da düşünmemek için kendini zorlama. Düşüncelerine engel koymamalısın.

Ellerini kullan

Vibratörü bir kenara bırak (sonsuza dek değil, sadece birkaç dakikalığına). Çünkü kendini tatmin etme yeteneğini geliştirebilmek için öncelikle işe zihninden başlaman gerekiyor. Ayrıca hızı, yönü ve baskıyı en iyi ellerinle kontrol edebilirsin.

Senin için en uygun vibratör hangisi?

Senin için hangisinin ideal olduğunu denemeden bilemezsin. Biz yine de birkaç öneride bulunalım: Yeni başlıyorsan parmak vibratör de denilen mini boyları, klitoral uyarılmayı seviyorsan masaj yapanları, daha derin uyarılmaktan zevk alıyorsan G noktası vibratörlerini tercih edebilirsin.

Seks sırasında da vibratör kullan

Onu sadece kendine saklama! Erkeklerin yüzde 25’i seks sırasında vibratör kullanımına sıcak bakıyor (ki bunlar sadece itiraf edenler). Partnerin içine girdiği esnada klitorisinin üzerinde bir vibratör kullanarak, ikinizin de daha çok zevk almasını sağlayabilirsin.

Porno izle

Kadınların yüzde 37’si mastürbasyon yaparken porno izlediğini söylüyor. Peki, diğerleri bunu neden denemiyor? Ön yargıları bir tarafa bırak; porno sadece erkekler için değildir. Hangi türünü sevdiğini de ancak deneyerek bulabilirsin.

Partnerinin karşısında mastürbasyon yap

Tek başına yaptığın gibi, seks sırasında partnerinin karşısına geçerek mastürbasyon yapmayı dene. Kendini rahat hissettiğin sürece, bunu yaparken partnerinin seni izlemesi muhteşem olabilir. Erkeklerin görselliğe olan düşkünlüğünü de hesaba katarsak…

Duş başlığı ile mastürbasyon

Kadınların yüzde 65’i bu iş için duş başlığını kullanıyor. Suyun direkt vajinanın içine değil, dış kenarlarına gelmesine dikkat ederek deneyebilirsin.

Mastürbasyon süren ne kadar?

Kendinle biraz “fazla” mı zaman geçiriyorsun? Unutma ki, kendine zevk vermek için işlerinden geri kalmadığın veya yemek yemeyi unutmadığın sürece “fazla” diye bir şey yok. Keyfine bak.

Mastürbasyon yaparken kendini zorlama

Mastürbasyon yaparken işleri yoluna koymak için en az 10 dakikaya ihtiyacın var. Fakat 30 dakikadan fazla sürdüğünde de kendini tahriş edebilirsin. Eğer orgazma ulaşamıyorsan (bunun birçok nedeni olabilir) kendini zorlama ve daha sonra dene.



