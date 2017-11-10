MASKENİ SEÇ, ONA GÖRE BAKIM YAP!

Biz maskesiz bir cilt bakım rutini düşünemiyoruz. Ama cildine daha yoğun bir bakım uygulayayım derken yanlış yollara sapmanı da istemeyiz. Cilt tipine göre içerikler, en etkili ürünler ve evde uygulayabileceğin maske tariflerini senin için derledik. Güzellik terapisine var mısın?

Yazı: Derya Kuş

İster çığır açan bir teknolojiyle üretilsin, ister egzotik ormanların kuytularından keşfedilsin; her içerik tüm cilt tiplerine fayda getirmez. Aksine tahriş edebilir, alerjiye neden olabilir ya da cildin sebum dengesini alt üst edebilir. Cilt bakımını bir adım ileriye taşımak isterken geriye adım atmadığından emin olmalısın. Bunun için Dermatolog Ömür Tekeli’nin tüm cilt tipleri için önerdiği içerikleri ve ürün tavsiyelerimizi dikkatle oku. İçlerinden sana en uygun içeriği seç.

CİLDİN YAĞLIYSA…

Kil: Kil bazlı maskeler fazla yağı içine çekiyor. Özellikle akne sorunu yaşayanlar için ideal.

Kaolin: Bir kil türü olan kaolin, yağlı ciltler için en önemli dengeleyici içeriklerden biri.

Oligo ve Pentapeptit: Bu biyomimetik peptitler yağ üretimini baskılamaya yardım ediyor.

Salisilik asit: Akneli ve yağlı cilt için oldukça etkili bir kurutucu.

Sedir ağacı, Manolya ve Greyfurt: Dermatolog Ömür Tekeli, bu bitkilerin özlerinin yağ regülasyonunu sağlamak için sıkça başvurulan içerikler olduğunu söylüyor.

DİKKAT Aşırı kurutucu özellikteki etken maddeler cildi kurutuyor gibi gözükse de sonrasında reaksiyonel yağ salınımına neden olabiliyor.

DENE Kiehl’s Rare Earth Deep Pore Cleansing Masque

KENDİ MASKENİ YAP

Kil maskesi

2 çorba kaşığı mayayı 2 tatlı kaşığı ılık suda erit. İçine 1 tatlı kaşığı toz şeker koy ve karıştır. Daha sonra 3 çorba kaşığı kaolin (kil) ekle ve koyu bir kıvama gelene kadar karıştırmaya devam et. Oda sıcaklığında 15 dakika beklettikten sonra yüzüne sür. Yarım saat beklet ve yüzünü ılık suyla yıkayıp kurula.

Limon maskesi

Cildin aşırı yağlıysa ve gözeneklerin genişlemişse, sebum dengesini düzenleyen bir maske uygulamalısın. Turunçgil ailesinden limonun antiseptik ve sıkılaştırıcı özelliğinden yararlanabilirsin. 2 limonun kabuğunu soyup, kabukları 2 çorba kaşığı suyun içinde 3 dakika beklet. Robotta püre hâline getir ve canlandırıcı maske olarak kullan. Temizlenmiş cildine pamukla sürüp birkaç dakika beklet. Ilık suyla yıkayıp yumuşak bir havlu ile kurula ve ardından günlük nemlendiricini uygula.

Muz maskesi

1 tane büyük muzu soyup iyice ez. 2 kaşık yoğurt veya balla karıştırıp yüzüne sür. Kuruyana kadar bekletip ılık suyla yüzünü yıka.



CİLDİN NORMAL VEYA KARMAYSA…

Yeşil çay: Kuvvetli bir antioksidan olup her cilt tipinde kullanılabilecek bir maske içeriği.

Goji berry: İçeriğindeki polisakkaritler ve güçlü antioksidanlar sayesinde serbest radikallere karşı mücadele veriyor. Tekeli, “Sağlıklı bir cilt için anahtar bileşenler içeren bu meyve, cildi yeniliyor ve dinlenmiş bir görünüm kazandırıyor” diyor.

Mandelik asit: Acı bademden elde edilen bir meyve asidi. Kuruluğu giderdiği gibi cilde canlılık ve aydınlık katıyor.

Bu içerikleri A, C, E Vitaminleri içeren ürünlerle destekleyebilirsin.

DİKKAT Normal bir cildin varsa temel ihtiyaçların dışında bir etken madde kullanmak, mevcut dengenin bozulmasına sebep olabileceğinden dolayı dikkatli ol.

DENE Atelier Rebul Nemlendirici Yüz Maskesi (60 ml, 89 TL; Shop.atelierrebul.com)

KENDİ MASKENİ YAP

Kil, limon ve zeytinyağı maskesi

Kil, limon suyu ve 2 damla zeytinyağını karıştır, yüzünün yağlı bölgelerine sür. Birkaç dakika beklettikten sonra yıka. Yine kil ve elma suyunu karıştırıp birkaç damla da tatlı badem yağı ekleyerek yüzünün yağlı ve kuru bölgelerine maske şeklinde uygula.

Gül suyu maskesi

1 tatlı kaşığı bal ile 1 tatlı kaşığı gül suyunu karıştırarak cildine sür. 15 dakika beklet. Bal ve gül suyu, karma ciltlerin yağ dengesini ayarladığından en faydalı içeriklerden. Cildinin sağlıkla parlaması için bu maskeyi düzenli olarak 10 günde bir uygula.

Bonus: Sprey şişenin içerisinde maden suyu, yarım limon suyu, yarım greyfurt suyu ve bir elmanın suyunu karıştırıp buzdolabına koy. Bunu her gün cildine püskürtebilirsin. Cildinin karma olan bölgelerinin hem sıkılaşmasını, hem de dengeli görünmesini sağlayacak.

CİLDİN KURUYSA…

Yosun: İçeriğindeki mineraller ve nemlendiriciler nedeniyle nem tutucu ve tazeleyici özelliğe sahip.

Kivi: C Vitamini bakımından en zengin meyvelerden biri. Yoğun nemlendirme sağlayan kivi özleri, kolajen ve elastin sentezini uyarıcı antioksidan içeriğiyle mükemmel bir beta karoten.

Aloe Vera: Nemi hapseden ve cildi yatıştıran bu içerik, kuru bir cilde sahip olanlar tarafından rahatlıkla kullanabilir.

Biyomimetrik peptitler: İçeriklerin cilde daha hızlı ulaşmasını sağlıyor ve etkinliğini arttırıyor.

DİKKAT Tekeli, “Cildin kuruysa nem takviyesi için yoğun maskeler kullanma eğiliminde olabilirsin. Ama aşırı tıkayıcı özelliği olan koyu kıvamlı ve yağlı maskeler, akne, siyah nokta ve hatta sivilceye neden olabilir” diyor.

DENE Dermaheal Cosmeceutical Mask Pack (22 gr; 26,50 TL; eczanelerde)

KENDİ MASKENİ YAP

Elma maskesi

Kabuğunu soyduğun bir elmayı rendenin en küçük gözünde rendele ve 1 çorba kaşığı dolusu kremayla karıştır. Yüzüne, boynuna ve dekoltene uygula. 10 dakika beklet ve ılık suyla durula.

Havuç Maskesi

İki havucu rendele, yumurta akıyla çırp, bir tatlı kaşığı zeytinyağı ve az miktarda nişasta ile karıştır. Yüz ve boyun bölgene uygula, 30 dakika beklettikten sonra ılık suyla yıka.

Patates Kompresi

Bir orta boy patatesi yıkayıp rendele ve suyunu çıkar. Akşamları kâğıt mendille cildine kompres yap. İnce kırışıklıklar için ideal bir çözüm.

CİLDİN HASSASSA…

Yulaf: Cildi sakinleştiren ve yatıştıran oldukça etkili bir içerik. Ayrıca cildi yakmıyor.

Aloe Vera: Yaprakları nem, enzim, oligo elementi ve vitamin kaynağı. Sakinleştirici ve hassaslığı giderici etkisinden faydalan. Yeni hücre oluşumunu sağlayan allantoin de içeriyor.

Salatalık: Oldukça hassas olan göz çevrene uygulayacağın maskelerde salatalık özünü güvenle kullanabilirsin.

DİKKAT Alkol içeren ürünlerden ve cildin yağ tabakasını zayıflatan sıcak sudan uzak dur.

DENE Nuxe Purifiant Masque Doux (50 ml, 75 TL; eczanelerde) ve Darphin Eye Sorbet Mask (15 ml, 118 TL; eczanelerde)

KENDİ MASKENİ YAP

Yumurta Akı ve Yulaf Ezmesi Maskesi

Hassas ciltler için nemlendirici bir maske. Bir yumurta akını yoğun kıvama gelecek miktarda yulaf ezmesiyle karıştırarak yüzüne sür. 10 ile 15 dakika arasında beklet ve ılık suyla yıka.

Yoğurt Maskesi

Yoğurt maskesi hassas ciltlere olduğu kadar diğer cilt tipleri için de çok faydalı bir maske. Cildin yağlıysa maskeyi hazırlarken içine birkaç damla limon damlatabilirsin. Kuruysa da içine bal karıştırabilirsin. İki, üç kaşık yoğurt ile bir, iki kaşık yulaf ezmesini karıştırdıktan sonra cilt tipine göre seçtiğin diğer malzemeleri de ekle ve yüzüne eşit miktarda dağıt. 15 dakika bekleyip ılık suyla yıka.

Bal ve Muz Maskesi

Bu maske cildini temizliyor, besleyip yumuşatıyor. Bir adet muzun kabuğunu soy ve çatalla ez. Yarım yemek kaşığı balla karıştırdıktan sonra yüzüne sürüp 15 dakika beklet. Cildin aşırı yağlıysa birkaç damla limon veya portakal suyu da ekleyebilirsin.