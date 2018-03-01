MART SAYIMIZDA NELER VAR?



Bahara yakışan ve şu soğuk günlere inat içini ısıtan dopdolu bir sayıyla karşındayız! Biz bu sayıyı hazırlarken çok keyif aldık, umarız senin de hoşuna gider…

Tek kişilik hazırlamaya üşendiğin için dışarıdan sipariş verme devrini kapatmanın zamanı geldi. Verdiğimiz pratik ve besleyici seçimlerle, tüm öğünlerinde kendine güzel bir ziyafet çekebilirsin.

Sadece bedenini değil, zihnini de çalıştıran bütünsel fitness ile tanışacak ve önerilerimizle tam da şu aylarda hedefin olan dümdüz karna sahip olabileceksin.

Egzersiz de arkadaşlarınla güzel! Ve unutma ki birlikteyken daha güçlüyüz. Fitness dünyasının en çok takip edilen isimleriyle bir araya geldik ve bize ilham veren bu kadınların sırlarını senin için öğrendik.

Soğuk havalarda cilt bakımının ayrı bir disiplin istediği su götürmez bir gerçek. Daima ışıldamak için biraz daha özen göstermen ve güzellik sayfalarımızdaki tüyoları takip etmen gerekiyor.

Organik gıda hakkında ne düşünüyorsun? Market alışveriş yaparken dikkat etmen gerekenleri ve organik gıdayı nasıl tanıyabileceğini yazdık.

Cebindeki değil, evindeki yabancı… Bir zamanlar tek dokunuşuyla gönlünü fetheden ‘o’ adamla güzel günleriniz anılarda kaldıysa, cinsel hayatına el koyma zamanın gelmiş demektir. Tüyoları bizden al!



