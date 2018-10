MARS YOLCUSU İLK TÜRK MİMAR: SAADET YÜNCÜ

Pazartesi’yi güzelleştirecek bir haberimiz var: Tekirdağ’da yaşayan 24 yaşındaki Yüksek Mimar Saadet Yüncü, Mars gezegeninde mimarlığa dair çalışmalara katılmayı hak kazanan ilk Türk oldu.

Kadınların gücü adına! Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde ders veren ve dışarıdan da mimari projeler gerçekleştiren Yüksek Mimar Saadet Yüncü, geçtiğimiz gün bir ilke imza atarak hepimizi gururlandırdı. 1847’de kurulan ve dünyanın en kapsamlı uluslararası mimarlık okulu olma özelliğini taşıyan İngiltere’nin The Architectural Association, AA School’u tarafından Mars gezegenine en yakın yapıya sahip olan Ürdün’de düzenlenen araştırma ve tasarım atölyesine katıldı.

Son altı yıldan beri Jordan Visiting School‘a her yıl yaklaşık on kişi katılsa da, Türk vatandaşı olarak ilk katılan kişinin kendisi olduğunu belirten Yüncü, bu çalışmalara dünyanın her yerinden başvuruların geldiğini ve bu kişilerin başarılarına göre başvurularda kabul olma şansının daha da arttığını söylüyor.

“Dünyada Mars gezegenine benzerlik gösteren tek yer”

Peki, kendisi projeye kabul edildikten sonra süreç nasıl işledi? Yüncü; Ürdün‘ün güney kenarında bulunan Wadi Rum Çölü‘nde yapılan araştırma çalışmalarında ‘Mars gezegeninde nasıl yapı yapabiliriz?’, ‘Hangi mimari etkinlikleri kullanabiliriz?’, ‘Yaptığımız çalışmalarla, inşaat teknikerlerinde hangi malzemelerin oluşturulması gerekiyor?’ sorularına yanıt aradıklarını belirtiyor.

Bu çalışmalarda Mars gezegenini daha iyi anlamak için NASA bilim adamlarıyla birlikte telekonferans görüşmeleri gerçekleştirdiklerini söyleyen Yüncü’nün başarısından dolayı epey mutlu ve heyecanlı olduğu bir gerçek. Haliyle, Türk öğrencilerine de seslenmeyi unutmuyor: