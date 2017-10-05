MARIA SHARAPOVA “DURDURULAMAZ”





Tenis yıldızı Maria Sharapova’nın otobiyografik kitabına ‘Unstoppable’ (Durdurulamaz) ismini koyması boşuna değil. Çünkü kötü bir antrenmanın veya performansın keyfini kaçırmasına asla izin vermiyor.

Maria Sharapova’nın başarısızlık ile baş etme ve ayağa kalkma sırrını öğredik. Bu ne mi?

“Geçirdiğim kötü bir antrenmanı veya maçı mutlaka günlüğüme yazarım. Hatalarımı görüp onlardan ders almayı, sonra da onlarla vedalaşmayı seçiyorum. Bu, kulağa ironik gelebilir; çünkü bir şeyi yazıya döktüğünde o şey kalıcı olur. Fakat ondan kendi seçiminle uzaklaşabilirsin. Asıl heyecan verici olan, kötü bir an yaşasak bile, çok güzel bir an da yaşayabilecek olmamız.”







