MANTARI SEV!





Mantarı pizza malzemesi veya makarna sosu olmaktan öteye taşımak için bazı nedenlerimiz var.

Potasyumla dolu

Potasyumu sodyumun dengeleyicisi olarak düşün. Vücuttan fazla tuzun atılmasına yardım ediyor ki bu da tansiyon değerini kontrol altında tutmak için önemli bir özellik. Bir minik kâse beyaz mantar, tavsiye edilen günlük 4700 mg’lık potasyum ihtiyacımızın yüzde 10’unu karşılıyor.

Çok lezzetli

Mantarlar kanser, diyabet ve hipertansiyon riskini azaltan D vitamini içeren tek sebze. Aslında teknik olarak ergosterol içeriyor. Vücut güneş gördüğünde bu maddeyi D vitamini türevi olan ve vücudun kolayca absorbe edebildiği D2 vitaminine dönüştürüyor.

Hastalık savaşçısı

Mantarlar faydalı antioksidanlarla doludur. 2017’de yapılan bir araştırmada mantarların glutatyon ve ergotiyonein adlı iki güçlü antioksidanı içerdiği sonucuna ulaşıldı. Glutatyon değerinin düşük olması, kalp rahatsızlıkları, diyabet ve kanser riskinin artışıyla ilişkilendiriliyor. Dahası, mantarlar yulaf ve arpada bulunan beta glukan denilen enflamasyon savaşçısı liflerden de içeriyor.

Düşük kalorili

6 adet büyük beyaz mantar ancak 30 kalori ediyor. Evet, çoğu sebze düşük kalorilidir ama sadece tadı ve dokusuyla eti andıran mantar çok güçlü bir tok tutucu özelliğe sahiptir. Bir çalışmada, zayıflama programında olan katılımcılardan her hafta üç öğünde et yerine mantar tüketenlerin, standart programı sürdürenlere oranla altı ayda fazladan 2270 g kaybettikleri görüldü.

