MANTAR ENFEKSİYONU HAKKINDA BİLMEN GEREKENLER





Mantar sözcüğünü biraz daha açıyoruz.

Mantar enfeksiyonları türlü türlüdür; kaşındırır, kimi zaman kanama yapar, ağır kokuludur ama tedavisi olmayan bir hastalık değildir. Bu enfeksiyonlar genellikle vücutta halihazırda bulunan mantarlar nedeniyle meydana gelir. Mantar seviyesi arttıkça ki bu östrojen seviyesine, antibiyotiklere ve hamilelik ihtimaline de bağlı bir artış gösterir.

Cleveland Klinik’ten Doktor Selena Zanotti, “Mantar enfeksiyonlarının belirtileri genellikle beyaz peynir kıvamındaki akıntılarla meydana gelir, vajinanın içi kaşınır ve/ya yanar.” diye açıklıyor. “Diğer semptomlar ise çişini yaparken veya sevişirken yanma hissidir. Bunları yaşıyorsan bir an önce doktora görünmekte fayda var.”

Her dört kadından üçü, hayatları boyunca en az bir kere mantar efeksiyonuna maruz kalıyor. Ancak mantar enfeksiyonuyla ilgili pek çok mit olduğu gibi bunların çoğunun da gerçek olmadığı, yapılan araştırmaların bir göstergesi. Yaşları 16 ile 24 arasındaki bin kadına mantar enfeksiyonu hakkında ne bildikleri sorulduğunda alınan cevaplar hiç de tatmin edici değil. Pek çoğu, bu hastalıkla ilgili neredeyse hiçbir bilgiye sahip değilken %37’si enfeksiyonu kaptıklarında yanlış bir şey yaptıkları hissi yaşadığını, %42’si utanç duyduğunu, %55’i başkaları tarafından yargılanacağını söylüyor. Genel düşünce ise kadınların kendilerini pis hissettiği yönünde. Mantarların gücü, kadınları alt ediyor, ne yazık ki…

Peki bu önyargıları kırmak ve mantar enfeksiyonu hakkında gerçek bilgileri edinmek için buraya göz atmaya ne dersin?



MANTAR ENFEKSİYONU HAKKINDA HER KADININ BİLMESİ GEREKEN 8 ŞEY

* Seks mantar enfeksiyonuna neden olmaz: Mantar hastalıkları, cinsel yolla bulaşan bir hastalık değildir ancak daha çok sekste aktif kadınlarda ortaya çıkar. Mantarın seks sırasında partnere geçmesi olasıdır. Her iki partner de aynı tür mantarla enfeksiyonu kapabilir ancak mantar enfeksiyonunun sayısı, kadının ne kadar çok partnerle birlikte olduğuyla ilişkili değildir.

* Bulaşıcı değildir: Vajinanın doğal bakterisinin dengesi bozulduğu için meydana gelir, bulaşmaz. Havlu, tuvalet gibi ortak kullanım malzemelerinden geçme riski hiç yoktur.

*Mantar enfeksiyonnudan kurtulmak mümkündür: Eğer dar kıyafetler giyiyorsan bunu sakın yapma. Enfeksiyonu tetiklediğini söylemeliyiz. Hijyenik olmaya dikkat etmelisin. Ancak pubik bölgeni sürekli sabunla veya özel üretilmiş şampuanlarla temizlemekten kaçınmalısın. Vaat ettiklerinin tam aksine mantar enfeksiyonuna hiç de iyi geldiğini söyleyemeyiz.

* Yoğurt her zaman çözüm değil: Yani sadece yoğurt yiyerek yoğurtta bulunan probiyotiklerle mantarı kaçıracağını düşünüyorsan bunun çok doğru bir bilgi olmadığını belirtmek zorundayız. İyi şeker kontrolü olmayan diyabet hastalarının mantar enfeksiyonuna yakalanma riski de daha fazla.

* Vajina, mantar enfeksiyonu süresince her zaman kanar diye bir şey yok: Bazı durumlarda kanama olabilir. Ancak “her mantar enfeksiyonu, kanama yapar” yanlış bilgidir. Mantarın verdiği kaşıntı hissinden dolayı vajinan içi sürekli kaşınarak tahriş olabilir, bu da kanamaya sebep olur.

* Prezervatif mantarı önlemez: Korunmak her şekilde iyidir ve cinsel yolla geçen pek çok hastalığı önlemek açısından önemlidir. Ancak mantar için yüzde yüz koruma sağlamaz, tıpkı diğer hastalıklarda olduğu gibi. Önleyici olarak görmekte fayda var. Bazı kadınlar, seksten sonra kaşıntı ve yanma hissi yaşadığı için mantar enfeksiyonu yaşadığını düşünür.

* Mantar enfeksiyonu ciddi bir hastalık değildir ve tedavisi pahalı değildir: Vajinal mantar hastalıkları ciddi değildir. Internette her okuduğun şeye inanma. Hatta hamilelikte bile ciddi bir hastalık olarak görülmez.



