MAKYAJSIZ HALİNLE DE HARİKA GÖRÜN CANIM!

Ünlülerin makyajsız hâllerini ortaya döken fotoğraf galerilerini gezerken içinden geçeni tahmin edebiliyoruz: “İyi ki onların yerinde değilim.” Makyajsız beğenilmeyeceğin korkusunu bir kenara bırakmanın zamanı geldi. Sözümüzü dinlersen, doğal hâlinle de çok güzel görüneceksin.

Yazı: Derya Kuş

Temizle ve Nemlendir

Yüzüne sürdüğün bütün makyaj ürünleri sana aydınlık ve parlak bir cilt vadeder. Oysa bunun için uyman gereken tek bir temel kural var. Pardon, iki: Cildini derinlemesine temizlemek ve düzenli olarak nemlendirmek. Bunları yapmak cildini aknelerden ve yaşlanma belirtilerinden koruyor, canlı ve taze bir görünüm kazandırıyor. Yüzde 98,7 doğal içerikli Caudalie Instant Foaming Cleanser’ı ve Bioderma Hydrabio Riche Nemlendirici Günlük Bakım Kremi’ni deneyebilirsin. Ayrıca haftada birkaç kez peeling yaparak ölü derilerinden kurtulmalısın.

Yoğun Bakım

Cildinin doğal tazeliğiyle övünmek için buna ihtiyacın var. Bu konuda en büyük yardımcınsa serumlar. Normal nemlendiricilerin ulaşamadığı cildin en alt katmanına nüfuz ederek cildi besliyor ve gençliğini muhafaza ediyor. Hücre yenilemeye yardım eden Lierac Premium Elixir’i dene (eczanelerde).

Güzelliğini gölgeleyebilecek en zayıf halkanın göz çevrendekiler olduğunu söylesek? Düzensiz yaşamın izleri ilk olarak bu bölgede görülüyor. Göz çevresi bakımını geciktirmemeye ve aksatmamaya çalış. Canlandırıcı ve sıkılaştırıcı etkisiyle Kiehl’s Multi Corrective Eye Opening Serum (Kiehl’s mağazaları) iyi bir seçim.

Kısa Yoldan Yürü

Gözlerini makyajsız da çekici kılmak için kaşlarını fırçala. Kaşlarını şekilli, kirpiklerini ayrık göstermek için Flormar Lash&Brow Groomer’ı (Flormar.com.tr) kullan. Kirpiklerine ekstra bakım yaparsan, onları zamanla daha koyu renkli ve uzun hâle getirebilirsin. Talika Lipocils Expert (Sevil mağazalarında), bunu yalnızca 28 günde başarma sözü veriyor.

Dudak Peelingi (kutu)

Oda sıcaklığındaki bir çay kaşığı balı aynı miktarda zeytinyağı veya badem yağıyla karıştır. Karışıma bir, iki çay kaşığı beyaz ya da esmer şeker ekle. Hamur kıvamına gelene kadar karıştır. Elinle dudaklarına sür ve birkaç dakika beklet. Ölü derileri kaldırmak için dairesel hareketlerle masaj yap, ardından ılık suyla durula. Dudak nemlendiricini ya da bir kat zeytinyağını sürerek bakımını bitir. Bunu haftada bir kez tekrarlayabilirsin.

Kendine Güven

Bunun için makyaja ihtiyacın yok. Kendini sevmen ve gelişime açık olman yeterli. Gün içinde ne yaşarsan yaşa gülümsemeyi unutma! Etrafa saçtığın her gülücüğün sana geri döneceğinden emin ol. Stresle savaşmanın kendince yöntemini bul ama bu kesinlikle yanındakilere patlamak ya da tatlıyı abartmak olmasın. Çünkü cildine stres kadar zarar veren bir şey varsa o da şeker. Şekeri azalt, sebzeyi çoğalt.

GENÇLİK İKSİRİ

Onu ne masallarda, ne de pahalı ürünlerde ara. Gençlik iksiri aslında suyun ta kendisi. Beslenme düzeninin ve vücut kimyanın gerektirdiği kadar su içmen çok önemli. Suyu ılık içmek sindirimine yardımcı olurken, soğuk suyla duş almak cildini sıkılaştırır. Güzellik uykunu da ihmal etme. Sekiz saatlik düzenli bir uyku, mor halkaların, ince çizgilerin ve solgun cilt renginin önüne geçiyor.

NUDE MAKYAJIN SIRRI

Yine de makyaj yapmak mı istiyorsun? Makyajının “yok gibi” görünmesini istiyorsan, doğal güzelliğini öne çıkaran transparan makyajı tercih edebilirsin. M.A.C’in Makyaj Sanatçısı Baltasar González Pinel, “Yüzündeki renkleri takip et” diyor. Yani önce kusurlu bölgeyi kapat, ardından daha iyi şekilde renklendir. Böylece cildinin doğal ışığını koruyabilirsin. Örneğin göz çevrende hafif koyuluklar varsa, önce yorgunluk izlerini kapatmalı, ardından benzer renkte bir far uygulamalısın. The Balm Meet Matt(e) Nude Far Paleti’ni (Gratis mağazalarında) deneyebilirsin.

Doğal bir kapatıcılık için L’Oréal Paris Nude Magique CC Krem’i ; yanaklarına hafif ışıltılı kazandırmak içinse Physicians Formula Nude Wear Allık’ı (eczanelerde) kullan. Dudakların da yumuşak tonlarda olmalı: Yves Rocher Saten Dokunuşlu Ultra Nemlendirici Ruj No.61 Galica Gülü Pembesi’ni (Yves Rocher mağazalarında) dene. Bu kadar sadeliğin yanında, kirpiklerini dolgunlaştırmaktan çekinme. Clinique High Impact Maskara (Clinique.com.tr) iyi bir seçim.