MAKYAJINI YAPARKEN SANA BİRKAÇ TÜYO





Makyaj yaparken farkında olmadan yüzünün aldığı komik hâller, sana zannettiğin kadar yardımcı olmayabilir. Kozmetiklerin maksimum etki yaratması için öncelikle yüzünü nasıl kullanacağını öğrenmelisin.

GÖZ FARI

Yapman Gereken: Çeneni kaldır, burnuna doğru bakarken (ukala bir kız gibi) kaşlarını da hafifçe kaldır. Far fırçasıyla gözlerinin iç kenarlarından dış kenarlarına doğru farı sür.

Yararları: Bu açı, göz kapaklarında oluşan kırışıklık ve kıvrımları ortadan kaldırarak krem veya toz far için kaygan bir zemin yaratır. Böylece renk, göz kapaklarında eşit şekilde dağılır.

RUJ

Yapman Gereken: Dişlerinin büyük bir kısmı görünecek şekilde, olabildiğince büyük ve sıkı şekilde gülümse. Ruj fırçasıyla, köşeler de dâhil olmak üzere dudaklarının her noktasına ruju sür.

Yararları: Ağzını genişçe açtığında dudakların köşelerine kadar açığa çıkar. Böylece ruju dudağının her yerine uygulayabilirsin (köşeleri atlarsan, dudakların yanlardan kesilmiş gibi görünür); istemediğin bölgelere ise taşırmazsın (dudağının dışına ve dişlerine). Ayrıca dudak derisi, rujun tüm bölgelere eşit dağılabilmesi için uygun gerginliği kazanmış olur.

GÖZ KALEMİ

Yapman Gereken: Çoğu kadın aynaya doğru eğilir ama bunu yapmamalısın. Onun yerine, başını geriye yasla ve parmağınla kaşını yukarı kaldır. Böylece göz kalemini kirpiklerinin üzerine çok rahat bir şekilde uygulayabilirsin. Washingtonlu Makyaj Sanatçısı Sally Sagarese, “Kalemi dik pozisyonda tut, böylece ucu kirpik çizgine değecek şekilde hareket edecektir” diyor. Eğer kalem sürerken gözlerini kırpıp duruyorsan “Aaah!” sesi çıkar.

Yararları: Kirpiklerin daha dolgun, gözlerinse daha büyük görünecek. “Aaah!” sesini çıkarmaksa yüz kaslarını rahatlatacağından göz kırpmalarını yavaşlatacak.

ALLIK

Yapman Gereken: Sahte gülümseme üzerine çalış. Ağzını kapalı ve biraz sıkıca tut, dudak köşelerini hafifçe yukarı kaldır. Ardından allığı elmacık kemiklerinin tam üstüne uygula –ki çoğumuzda bu bölgede doğal bir çıkıntı vardır. Daha sonra şakaklarına doğru yukarı ve dışa hareketlerle dağıt. Krem allıklar için noktalama usulü ya da Kabuki fırça (kılları kısa ve yoğun, tepesi küt biten fırça) kullan. Toz olanlar içinse sıradan bir allık fırçası kullanabilirsin.

Yararları: Allık, elmacık kemiklerinin üzerindeki doğal kırmızılığı belirginleştirir.

BRONZER VE AYDINLATICI

Yapman Gereken: Los Angeleslı Makyaj Sanatçısı Fabiola, bu ürünleri uygulamadan önce yanaklarını içine çekmeni ve dudaklarını büzmeni öneriyor. Açılı bir kontur fırçası kullanarak teninden iki ton koyu, mat bir bronzer’ı yanaklarındaki oyukların içine uygula. Dudaklarının üç santim yakınından başlayarak kulaklarına doğru yukarı dağıt. Ardından krem ya da toz bir aydınlatıcıyı elmacık kemiklerinin üzerine uygula, saç çizgine doğru yukarıya yay.

Yararları: Bu aydınlık ve karanlık oyunu, elmacık kemiklerini daha çıkık göstererek yüzünün hatlarını belirler.

