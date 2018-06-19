MAKYAJINI TEMİZLE, GÖZLERİNİ KORU





Göz makyajı yapmayı sevdiğini biliyoruz. Ancak gözlerimizin epey hassas olduğunu ve bu sebeple en çok kimyasal etkenlere maruz kalan organlar arasında yer aldığını unutma.

Uzmanlar, genetik ve kalıtsal etkenler gibi, gözlerdeki problemlerin oluşmasına katkıda bulunan, makyaj gibi kontrol edilebilen etkenlerin de gözlerde ciddi sorunlar oluşmasına yol açtığını söylüyor. Bu yüzden özellikle sürekli makyaj yapan kişilerin, makyajın gözlerde oluşturabileceği olumsuz etkilerin engellenmesi adına belirli önlemler alınması gerekiyor.

Ürün bilgilendirmelerini okumadan geçme

Gözlere uygulanan makyaj ürünlerinin son kullanma tarihi olduğunun dahi pek çok kişi tarafından bilinmiyor. Doç. Dr. Levent Akçay, gözler dendiği zaman akla göz küresi geldiğini; ancak göz kapaklarının da bu denklemin önemli bir parçası ve vücudun enfeksiyon kapmaya en uygun bölgeleri arasında yer aldığını söylüyor. Bu sebepten dolayı göz kapaklarına düzenli olarak uygulanan makyaj ürünleri, eğer temiz değilse veya tarihi geçmiş ise, göz kapakları ve gözlerde ciddi problemler oluşmasına yol açabiliyor. Tarihi geçen veya zamanında temizlenmeyen maskara gibi ürünler, göz kapaklarının üzerindeki yağ üretimine yardımcı olan gözenekleri tıkayarak gözlerde kızarıklık, kuruluk veya iritasyon gibi rahatsızlıklar oluşmasına sebep olabiliyor. Bu noktada özellikle ürünlerin üzerindeki son kullanma tarihlerinin kontrol edilmesi ve kullanılan fırçaların temiz olduğundan emin olman önem teşkil ediyor.

Makyaj malzemelerini paylaşma

Makyaj malzemelerinin paylaşılmasının, enfeksiyon bulaşması gibi ciddi problemlere yol açabiliyor. Maskaraların taşıdığı bakteriler, istenmeyen enfeksiyonlar oluşmasına yol açıyor. Ayrıca hareketli araçlarda veya yürürken de makyaj yapılmaması gerekiyor. Doç. Dr. Akçay, sallanan bir araçta giderken makyaj yapılmasının kornea çizilmesi ve ciddi görme kayıplarına yol açabildiğini belirtiyor.

Geceleri makyajını temizlemeyi unutma

Senin de zaman zaman üşendiğin oluyordur. Ancak gözlere yapılan makyajın, gece yatarken kesinlikle temizlenmesi gerekiyor. Zira yatarken gözlerde bırakılan makyaj malzemeleri, göz kapaklarında oluşabilecek bakteriyel enfeksiyon riskinin artmasına sebep olabiliyor. Doç. Dr. Akçay, gözdeki makyajı çıkarırken kullanılan ürünlerin kalitesi de enfeksiyon riskini elimine etme konusunda büyük rol oynadığını söylüyor. Doğru antiseptik temizleme ürünleri kullanılmadığı takdirde, bakterilerin yapılacak manevralarla gözün iç kısmına kaçma riski oldukça yükseliyor. Gözlerde kızarıklık, rahatsızlık hissi ve enfeksiyona varabilecek sonuçlar doğmaması adına, makyaj temizlik ürünlerinin de doğru seçilmesi gerekiyor. Ayrıca kullanılacak göz makyaj ürünlerinin önceden test edilmesi ve gözlerde herhangi bir enfeksiyon varken makyaj malzemesi kullanılmaması da, gözlerin korunması için alman gereken tedbirler arasında yer alıyor.

