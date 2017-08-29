MAKARNA ŞÖLENİ

Dana Jacobi’nin The Essential Best Foods Cookbook kitabından (Rodale Yayınları)

2 çorba kaşığı sızma zeytinyağı

2 parça (180 gr) tatlı ya da acı tavuk sosisi, ½ santim kalınlığında dilimlenmiş

3 diş sarımsak, kıyılmış

5 iri renkli dolmalık biber (yaklaşık 1 kilo), ince doğranmış

Tatlandırmak için pul biber

Tatlandırmak için tuz ve taze çekilmiş karabiber

60 gr kıyılmış taze fesleğen, süslemek için ayrıca birkaç yaprak

360 gr tam tahıllı makarna, fettuccini, linguine veya spagetti

Hazırlanışı:

1. Bir çorba kaşığı zeytinyağını saplı bir tavada orta ateşte ısıt. Sosisleri ekle ve renkleri hafifçe değişinceye kadar her iki tarafını yaklaşık 6 dakika pişir. Pişmiş sosisleri tabağa al ve üzerini alüminyum folyo ile gevşek bir şekilde kapat. Tavayı kâğıt havluyla sil.

2. Kalan yağı tavaya al. Sarımsakları orta ateşte kokusu çıkana kadar, yaklaşık 30 saniye sotele. Biberleri ekle ve yaklaşık 1 dakika kavur. Pul biberi ilave et ve biberler yumuşamaya başlayana dek, 4 dakika kadar pişir. Tavanın kapağını kapatıp ocağı kıs. 10-15 dakika pişir ama biberlerin çok yumuşamamasına dikkat et. Tuz ve karabiber serpip tatlandır. Sosisleri ve fesleğenleri tavaya ekle, hafifçe karıştır.

3. Makarnayı paketteki talimata göre diri kıvamda haşla. Süzgeçten geçir, tencerenin dibinde biraz su bırak. Makarnayı tencereye geri boşalt ve yapışmaması için karıştır. Ardından sosun olduğu tavaya aktar, tekrar karıştır. 4 tabağa paylaştırıp taze fesleğen yapraklarıyla süsle ve servis yap.

4 KİŞİLİK

BİR PORSİYONDA: 452 kalori, 12 gr yağ (2 gr’ı doymuş), 72 gr karbonhidrat, 529 mg sodyum, 13 gr lif, 21 gr protein