MADEN SUYU YA DA SODA ZAYIFLATIYOR MU?





Soda, maden suyu tüketmek, seni daha fazla su içmeye teşvik edecektir. Bu iyi bir özellik çünkü araştırmalar suyun kilo kaybında etkili bir içecek olduğunu gösteriyor.

Uzman Diyetisyen M. Turgay Köse, maden suyunun zayıflamaya etkileri hakkında şu bilgileri veriyor:

(Maden suyu, içeriğindeki mineraller ve özellikle bikarbonat sayesinde sindirimi kolaylaştırıcı olarak görev yapar. Alkali yapısıyla mide asidini nötralize eder. Böylelikle sindirim sistemine faydalı olup, mideyi rahatlatır. Dolayısıyla zayıflama diyeti uygulayanlar için rahatlıkla önerilebilir.)

240. Amerikan Kimya Derneği Ulusal Toplantısında sunulan 2010 klinik sonuçlarına göre, su içmenin orta yaşlı yetişkinlerde kilo vermeye yardımcı olduğu tespit edilmiştir. 12 hafta boyunca katılımcılar her yemekten önce 2 bardak su içmişlerdir ve bu durum iştahı bastırarak öğün başına aldıkları kaloriyi 90 kaloriden 75’e düşürmüştür. Araştırma sonunda bu şekilde su içenlerin içmeyenlere göre 2,25 kilo daha fazla verdikleri saptanmıştır. Soda ve maden suyu içmek ise, suya nazaran midenizi daha çabuk dolduracak, böylece kalori alımını sınırlandırıp, sizi zayıflatacaktır.

Sade soda için

Soda, kalorisiz olmasıyla diğer içeceklerden daha avantajlıdır. Örneğin 340 ml yani 1 kutu kola tüketmek, 149 kalori almanız demektir. Soda seçerken yapay tatlandırılmış sodalardan uzak durun. Piyasada limonlu, sade, meyveli pek çok soda çeşidi bulunmaktadır. Amerikan Journal Halk Sağlığı’nın 2014’de yayınladığı çalışmaya göre, meyveli sodalar daha fazla yemenize neden olur. Birçok marka sodada portakal, limon ve ahududu gibi doğal lezzetler kullanılıyor. En az kalori için, meyveli soda yerine sade sodayı portakal ya da limon dilimi ile ya da ezilmiş çilekle birlikte tüketebilirsiniz. Sodaya katabileceğiniz, nane ve fesleğen gibi otlar da ferahlatıcı etki sağlayacaktır.

