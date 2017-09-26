LÜTFEN YAKIN OLMAYALIM SİZİNLE BAY TAHTAKURUSU!





Hayvanları seviyoruz ama bize zarar verenlerle birlikte yaşamak istemiyoruz. Yeni yapılan bir çalışmaya göre, bazı tahtakurusu cinsleri birçok böcek ilacına karşı bağışıklık kazanmış.

Bu istenmeyen ev arkadaşlarıyla yaşamaya mahkum değilsin ancak kurtulmak için farklı yöntemler denemen gerekebilir: 60°C üzerinde ya da -26°C altında ısıya maruz bırakmak, buhar püskürtmek ya da güçlü vakum özelliği olan bir elektrik süpürgesi kullanmak gibi. Eğer evinde tahtakurusu gördüysen, vücudunda ısırıklar ve çarşafında iğne ucu büyüklüğünde kahverengi lekeler varsa, en kısa sürede bir uzmana başvur.

Kaynak: National Pest Management Association’dan Entomolojist Dr. Jim Fredericks

