Cinsel dürtülerin düşüyor, daha az cinsel arzu hissediyorsun. Seksten veya mastürbasyondan daha az zevk alıyorsun. Düşük libidoyla ilgili bilmen gereken her şey haberimizde…

Libidonun düşmesini görmezden gelirsen hormonlarının çalışma sistemini bozabilirsin. Peki buna nasıl müdahale edebilirsin?

Dr. Rachel Carlton Abrams. “Yavaşla” diyor ve devam ediyor “Bütün gün yoğun olup kendini yatağa attıktan sonra cinsel dürtünün hemen orada olmasını bekleme” İyi bir seks, enerjinin vücudunda özgürce akmasını sağlar; bu yüzden enerjini yenilemek için yeni yollar bul.

Seksin duygusal travmalarla ilişkisi

Birçok kadın seksi duygusal travmalarla ilişkilendiriyor. Doğu görüşünde, fiziksel temasın zevksiz ve acılı olması vücutta duygusal olarak tutulabiliyor. Eğer pişman olduğun bir seks tecrübesi yaşadıysan ya da zor bir pelvis muayenesi geçirdiyse bile böyle anılar depolayabilirsin.

“Libidom nasıl yükselir?”

Seks konusunda gergin hissettiğinde çözülmemiş sorunların yerini belirle ve karnından derince nefes almayı dene. Geleneksel Çin tıbbının prensiplerine dayanan Akupunktur da aynı zamanda hayat enerjinin sorunsuzca akmasını sağlıyor.