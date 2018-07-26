LİBİDOM NEREYE KAYBOLDU? AH, İŞTE BULDUM!





En popüler libido düşmanları ve bu düşmanları yenmen için kanıtlanmış savunma yöntemleri…

Anksiyete veya stres; ikisi de libidonun azılı düşmanı.

Derin nefes almak veya 10 dakikalık bir meditasyon seansı stresini azaltır. Klinik Seksolog Kat Van Kirk’e göre erotik yazılar okumak da libidonu harekete geçirebilir. Mastürbasyon ise her zaman iyi bir çözüm: Nagoski, bunun stresten uzaklaşıp, şehvet ve cinsel hazza odaklanmanı sağlayacağını belirtiyor.

Genelde çikolata kisti veya tümör (fibroid) nedeniyle oluşan pelvik ağrı; seksi (hatta düşüncesini bile) çekilmez hâle getirebilir.

Jinekolog Taraneh Shirazian, bu durumda mutlaka jinekolojik muayeneden geçmeni ve pelvik ağrıyı azaltabilecek tedavi yöntemlerini (ilaç tedavisi veya tümör ya da kistin alındığı tedaviler) doktorundan öğrenmeni öneriyor.

Kullandığın bazı ilaçlar (antidepresanlar ve doğum kontrol hapları) ya da hormonal değişiklikler (hamilelik öncesi ve sonrası gibi) cinsel dürtülerini etkileyebilir.

Egzersize yönel. Texas Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre antidepresan kullanan kadınlar, yoğun kardiyo antrenmanları yaptıklarında diğerlerine göre daha yüksek libidoya sahip oluyor. Van Kirk, “Egzersiz, hormonları dengeler ve erojen bölgelerdeki kan dolaşımını arttırır” diyor. Jinekoloğundan doğum kontrol hapını değiştirmesini de isteyebilirsin.

Women, Food and Desire kitabının yazarı Alexandra Jamieson’a göre şeker tüketimi de libido düşürüyor. Enflamasyona sebep olan şeker insülin direncini arttırıyor; bu da kadın ve erkeklerdeki cinsel uyarı hormonu olan testosteron seviyesini düşürüyor. Ayrıca Van Kirk, “Şekerli yiyecekler seni hâlsiz hissettirir” diye ekliyor.

Yemek sonrası tatlı paylaşmak yerine, romantik akşam yemeğinizde paylaşmak için istiridye al. Bunu klişe bir afrodizyak önerisi olarak görüp burun kıvırma çünkü gerçekten işe yarıyor! Jamieson, “Çinko açısından zengin olan istiridye, vücudun östrojen ve progesteron hormonlarını etkili kullanmasını sağlar. Ayrıca libidoyu yükseltmesiyle ünlü dopamin hormonu içerir” diyor. Şimdiden afiyet olsun!

