Lezzetli Olduğu Kadar Besleyici de Olan En İyi 5 Protein Bar



Pazartesi sabahı geç uyandın, işe gitmen gerekiyor ve kahvaltı yapmadan apar topar evden çıktın. Halbuki sabah besleyici bir kahvaltı yapıp ihtiyacın olan proteini alman gerekiyordu. Bu durumda yardımınıza koşacak en yerinde yiyecek çantanızda bulunduracağınız bir protein bar olabilir. Protein bar hem ihtiyacınız olan protein ve karbonhidrat içeriğini sağlar hem de sizi en azından öğle yemeğine kadar tok tutar.

Sadece Antrenman Sonrası Değil Gün İçinde de Tüketebileceğiniz En Leziz Protein Kaynağı

Proteinlerin özellikle yoğun antrenman programı olan kişiler için ne kadar elzem olduğunu anlatmaya gerek yok. Gün içinde gerek iş, gerekse farklı durumlardan dolayı dengeli ve yeterli beslenmek bazen mümkün olmayabiliyor. Ayrıca antrenman sonrası kendinizi eve attığınızda sizi toparlayacak ve ihtiyacınız olan proteini içeren yemekler henüz hazır olmayabilir. Tam bu noktada pratik ve kolay atıştırmalıklar hemen bu boşluğu doldurmak üzere akla gelir. Bazen yeterli protein alabilmek için gereğinden fazla şeker ve karbonhidratı da bünyemize katarız.

Protein barlar işte tam bu noktada oldukça işlevseldir. Şeker oranlarının düşük ve karbonhidrat oranlarının genel olarak optimal seviyede bulunması, ayrıca yüksek protein içermeleri sebebiyle sıkça tercih edilmektedirler. Ayrıca içerdikleri lif nedeni ile sizi uzun süre tok tutar ve bir sonraki öğünü beklemenize yardımcı olurlar. Ayrıca farklı lezzet seçenekleri ile oldukça fazla seçenek bulunmakta.

Zor bir antrenmanı tamamladınız ya da uzun bir koşuyu bitidiniz ve oldukça yoruldunuz ya da seyahat ediyorsunuz ve mideniz inanılmaz kazındı. Abur cuburlardan da kaçınmak istiyorsunuz. Ya da canınız çok tatlı istedi fakat gereksiz kalori de almak istemiyorsunuz. İşte tüm bu durumlarda bir adet protein bar size maksimum derecede fayda sağlar. Egzersiz sonrası kaslarınızı onarmaya yardımcı olur, yoldayken yeterli besin ögelerini alabilmenizi sağlar ya da tatlı ihtiyacınızı bastırır.

Protein bar seçerken dikkat etmeniz gereken bazı durumlar vardır. Öncelikle şeker oranı düşük ve besin yoğunluğu yüksek olanları tercih etmeniz sizin yararınıza olacaktır. Sizi yok tutmasını istiyorsanız lif içeriğine de dikkat etmelisiniz. Kısacası alacağınız protein barın besin değerlerini incelemenizde kesinlikle yarar var.

Supplementler.com uzmanlarına lezzetli olduğu kadar besleyici de olan en iyi 5 protein barı sorduk:

5) Optimum Protein Oats Flapjack 80 Gram

Optimum Protein Oats Flapjack Özellikleri

Fiyat: 8 TL

Servis Sayısı: 1

Servis Başı Fiyatı: 8 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Çok beğenilen tadı

Uzun süreli tokluk hissi sağlaması

Her pakette 20 gram protein içermesi

Kompleks karbonhidrat içeriği

Tüketici Yorumları

“Optimumun kaliteli ürünlerinden biri daha. Fiyatı da fena değil. Gün içinde sürekli yanımda ve gayet lezzetli.”

“Yedikten sonra belli bir süre acıkmıyorum, tadını da beğendim, tok tutuyor ve içeriği oldukça iyi, tavsiye ederim.”

Optimum Protein Oats Flapjack hakkında daha fazla bilgi edinin.

4) Sci-Mx Pro2GO Duo Protein Bar 60 Gram

Sci-Mx Pro 2GO Duo Protein Bar Özellikleri

Fiyat: 10 TL

Servis Sayısı: 1

Servis Başı Fiyatı: 10 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

İçeriğinde düşük glisemik indekse sahip karbonhidrat olması.

Lezzetli çilek-krema aroması ve hafif tadı.

%33 oranında yüksek protein içermesi.

Tüketici Yorumları

“Protein miktarı ve tadı çok iyi, bir protein bardan beklediğim her şey var, bundan sonra alacağım protein bar budur.”

“Diğer protein barlarla kıyasladığımda gerçekten kolay çiğnenebiliyor ve tadını gerçekten alıyorsunuz, ben çok beğendim.”

Sci-Mx Pro2GO Duo Protein Bar hakkında daha fazla bilgi edinin.

3) Fulfil Vitamin & Protein Bar 55 Gram

Fulfil Vitamin & Protein Bar Özellikleri

Fiyat: 13 TL

Servis Sayısı: 1

Servis Başı Fiyatı: 13 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

%36 protein oranı.

9 vitamin ile zenginleştirilmiş formül

İçeriğindeki düşük şeker miktarı

Yer fıstığı-karamel aromasıyla lezzetli tadı

Tüketici Yorumları

“İçeriği oldukça zengin, 9 vitamin ilaveli ve yüksek protein ile deneyince alışkanlık yapıyor.”

“Lezzeti bence en iyisi, Karamel ve yer fıstığı tadı ile bir kere denedim ve çok beğendim. Almaya devam edeceğim.”

Fulfil Vitamin & Protein Bar hakkında daha fazla bilgi edinin.

2) Uniq2go Power Protein Bar 45 Gram

Uniq2go Power Protein Bar Özellikleri

Fiyat: 8 TL

Servis Sayısı: 1

Servis Başı Fiyatı: 8 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Şekerinin hurmadan elde ediliyor olması.

Çok düşük yağ oranı ve düşük kalori

Tatlandırıcı içermemesi

Tüketici Yorumları

“Çok yoğun ve doyucu bir ürün. Tadı da gerçekten güzel, uzun zamandır kullanıyorum ve tavsiye ederim.”

“Şeker ve yağ ilavesiz, tatlı krizlerini bastıran efsane protein kaynağı.”

Uniq2go Power Protein Bar hakkında daha fazla bilgi edinin.

1) Weider Doublebar Protein Bar 60 Gram

Weider Doublebar Protein Bar Özellikleri

Fiyat: 15 TL

Servis Sayısı: 1

Servis Başı Fiyatı: 15 TL

Tüketicilerin Tercih Etme Nedenleri

Yüksek lezzet ve uzun süreli emilim

2 gram protein içermesi

Uzun süre tokluk hissi sağlaması

Tüketici Yorumları

“Piyasadaki en lezzetli protein bar. Çok tok tutuyor, inanılmaz doyurucu.”

“Harika besin değerlerinin yanında mükemmel lezzetli. Kesinlikle deneyin.”

Weider Doublebar Protein Bar hakkında daha fazla bilgi edinin.