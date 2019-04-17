Sofranda tazelik rüzgârı estirecek elmalı ve rokalı salatayı denemeye ne dersin?

2 kişilik

Hazırlama süresi: 8 dakika

Malzemeler

Roka

İstediğiniz yeşillikler

Tuzsuz lor peyniri ya da tulum peyniri

1 adet elma

Bir avuç ceviz

10 adet domates kurusu

1 adet limon

Zeytinyağı

Nar ekşisi

1 tutam tuz

HAZIRLANIŞI

Roka ve diğer yeşillikleri iri parçalar halinde koparabileceğin gibi ince kıyım doğra. Ardından sirkeli suda bir süre bekletip iyice temizlenmelerini sağla. Suyunu süzdükten sonra geniş bir salata kâsesine yeşillikleri yerleştir. Elmayı kabuklarıyla birlikte ince dilimle ve salataya ekle. Üstüne peyniri, cevizi ve domates kurusunu ilave et. Ayrı bir kapta bir limonun suyunu zeytinyağı, nar ekşisi ve tuzla karıştırıp iyice çırp ve salataya dök. Afiyet olsun!