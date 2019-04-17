Sofranda tazelik rüzgârı estirecek elmalı ve rokalı salatayı denemeye ne dersin?
2 kişilik
Hazırlama süresi: 8 dakika
Malzemeler
Roka
İstediğiniz yeşillikler
Tuzsuz lor peyniri ya da tulum peyniri
1 adet elma
Bir avuç ceviz
10 adet domates kurusu
1 adet limon
Zeytinyağı
Nar ekşisi
1 tutam tuz
HAZIRLANIŞI
Roka ve diğer yeşillikleri iri parçalar halinde koparabileceğin gibi ince kıyım doğra. Ardından sirkeli suda bir süre bekletip iyice temizlenmelerini sağla. Suyunu süzdükten sonra geniş bir salata kâsesine yeşillikleri yerleştir. Elmayı kabuklarıyla birlikte ince dilimle ve salataya ekle. Üstüne peyniri, cevizi ve domates kurusunu ilave et. Ayrı bir kapta bir limonun suyunu zeytinyağı, nar ekşisi ve tuzla karıştırıp iyice çırp ve salataya dök. Afiyet olsun!