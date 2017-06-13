LEZİZ Mİ LEZİZ, İÇİNDE AŞK VAR





Poppy J. Anderson imzalı üç kitaplık, pek leziz aşk romanları dizisi “Aşkın Tadı”nın ilk kitabı İçinde Aşk Var, hep kitap etiketiyle okurlara ulaşıyor. İştahını kabartacak muhteşem bir aşk hikâyesi: İçinde Aşk Var, 16 Haziran’da raflarda!

Almanya’nın severek okunan yazarlarından Poppy J. Anderson, okurlarına üç kitaplık lezzetli mi lezzetli aşk romanları sunuyor. “Aşkın Tadı” isimli dizide romanların konuları da değişiyor, kahramanlar da… Değişmeyen tek şey, birbirinden lezzetli yemekler!

Andrew Knight, Boston’ın yemek dünyasında parlayan bir yıldız. Otuzlarının başında olmasına rağmen restoranında sunduğu dillere destan yemeklerin yaratıcısı. Ama artık tükenmiş durumda. Kafasını toplamak, tatil yapmak için Maine’e doğru yola çıkıyor. Yolda karşısına çıkan arabaya son anda çarpmamayı başarsa da bu kazayla hayatı tamamen değişecek. Çünkü sürücü huysuz, inatçı, güzeller güzeli bir kadın: Brooke Day! Üstelik o da ailesinin restoranını işletmeye çalışan bir şef… Ne var ki Andrew, Brooke’a şef olduğunu söylememeye karar veriyor.

Andrew ile Brooke birbirinden lezzetli yemekler yapıp yerken aralarındaki çekime karşı koyabilecekler mi? Peki ya Andrew’un ufak yalanı ortaya çıkacak mı?

İçinde Aşk Var, elinden bırakamayacağın, iştahını kabartacak muhteşem bir aşk hikâyesi. Anlayacağın, bu romandaki tariflerin gizli malzemesi aşk!

Gül Gürtunca’nın dilimize çevirdiği Aşkın Tadı: İçinde Aşk Var, 16 Haziran’da hep kitap etiketiyle raflardaki yerini alacak.

