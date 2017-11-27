LENSLERE DİKKAT!





Sözümüz üşengeçlere: Lenslerinle yatma. Lensle uyumak keratit olma riskini beş kat arttırıyor. Ağrı ve enflamasyona neden olan keratit, körlüğe bile yol açabiliyor. Öyle ki, yeni yapılan bir araştırma, her yıl bir milyon kişinin bu nedenle acil servise veya doktora koştuğunu gösteriyor. Lens kullanıyorsan, aşağıdaki tavsiyeleri oku ve uygula.

1/ Temizle! Çoğu insan lenslerini solüsyonun içinde bekletir ama lens solüsyonuyla ovalayarak yıkamak enfeksiyondan kaçınmanın en iyi yolu.

2/ Lenslerini suyun altında kullanma ve ıslak ellerinle tutma. Su, keratite neden olabilecek mikro organizmalar içerir.

3/ Bakterileri uzak tutmak için lens kabını her gün lens solüsyonuyla temizle ve üç ayda bir yenisiyle değiştir.

4/ Solüsyonu asla ikinci kez kullanma. Lensten solüsyona geçen mikroplar, solüsyonun dezenfektan özelliğini etkisiz hâle getirir.

