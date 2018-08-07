LENS KULLANIRKEN BUNLARA DİKKAT ET!





Yaz sıcaklarında gözlüklerin verdiği yükten kurtulmak ve güneş gözlüğünü de rahatça takmak için kontakt lense geçenlerin sayısı hızla artıyor. Günümüz teknolojisindeki gelişmeler sayesinde özellikle de günlük lenslerle yaz aylarını daha rahat ve keyifli geçirmek mümkün.

Uzmanlar yaz aylarında çok daha dikkatli olunması ve lensleri hem takarken hem de çıkarırken kurallara mutlaka uyulması gerektiğini söylüyor; zira bastıran sıcaklar bir yana deniz, havuz, güneş, kum derken gözlerimiz dış tehlikelere daha açık hale geliyor. Basit kurallara dikkat edilmediği takdirde ciddi sorunlar doğabiliyor. Dr. Mürüvvet Ayten Tüzünalp, yazın lens kullanırken dikkat etmen gereken 8 önemli kuralı anlatıyor.

Güneş gözlüklerini mutlaka tak

Gözünde lens var diye güneşin zararlı ışınlarından gözlerinin korunduğu şeklinde yanlış bir düşünceye kapılmamak gerekiyor. Aksi halde göz sağlığından olabilirsin. Hem güneşin göz sinirlerine zarar vermesinden korunmak hem de rüzgâr ve tozdan sakınmak için güneş gözlüklerini mutlaka tak. Güneş gözlüğü seçiminde de çok dikkatli olmak gerekiyor. Zira yanlış seçilmiş güneş gözlüğü -gözbebeklerimiz karanlıkta daha da genişlediği için- korumak yerine zarar veriyor. Güneş gözlüğünüzün UV korumalı, polarize camlı olmasına dikkat et.

Deniz ve havuza lensle girme

Lensle plajda ve havuzda daha da dikkatli olmak gerekiyor. Enfeksiyon ajanlarının lense yapışarak göze bulaşması daha da kolaylaşabileceği için deniz ve havuzda numaralı yüzücü gözlüğü kullanman doğru bir tercih olacak. Zorunlu durumlarda lens üzerine mutlaka yüzücü gözlüğü tak.

Klimaya karşı önlem al

Özellikle sıcak havalarda ve klimalı ortamlarda bulunan kontakt lens kullanıcılarının mutlaka suni gözyaşı ile gözlerini nemlendirmeleri gerekiyor. Çünkü sıcak hava ve klimalar kuruluğa yol açabiliyor. Suni gözyaşı ile gözler nemlendirilmediği taktirde kuruluk ve alerji sorunu ile karşı karşıya kalabilirsin. Suni gözyaşını hekiminin bilgisi dahilinde, gözünüzde lens varken de her zaman gözlerinize damlatabilirsin.

Ellerini yıkamayı ihmal etme

Lensler göze takılmadan hemen önce ellerin iyice yıkanarak temizlenmesi şart. Gün içerisinde de eller gözle temas edebileceğinden zaman zaman elleri yıkamayı ihmal etmemek gerekiyor. Özellikle plaj ve kamp yerlerinde yeterli hijyen sağlanamazsa ciddi enfeksiyonlar oluşabileceği için daha dikkatli olmak büyük önem taşıyor.

Makyaj yaparken dikkatli ol

Lens takarken makyaj yapmak gerektiğinde önce lensi takıp sonra makyaj yapmak ve makyajı çıkartırken (temizlerken) önce lensi çıkartmak sonra makyajı temizlemek gerekiyor. Yani öncelik hep lenste!

Solüsyonları her gün değiştir

Lens kutunun temiz olmasına ve içindeki lens solüsyonlarını her gün değiştirmeye dikkat et. Solüsyonun kaliteli olması göz enfeksiyonlarına karşı koruma sağlamada çok önemli. Aksi halde ciddi enfeksiyonlara neden olabilir. Numaraların uygunsa günlük lens takarak enfeksiyon ve alerji gelişme riskini azaltabilirsin. Son derece basit olan temel kurallara dikkat ederek kontakt lens ile daha keyifli bir yaz geçirmek mümkün.

Lensle duş alma

Sıcak havalarda serinlemek için suyun altına girecekseniz aman dikkat! Lensler gözündeyken duş almaktan kaçın. Aksi halde lensin suyla teması, sudaki olası parazitlerin göze geçmesine ve körlüğe kadar gidebilen ciddi tehlikelere yol açabiliyor.

Uyumadan önce mutlaka çıkar

Yaz aylarıyla birlikte uyku saatleri sarkabiliyor. Kimi zaman lensleri gözümüzden çıkaracak halimiz bile kalmazken çoğu zaman da gözümüzde lens olduğunu unutabiliyoruz. Ancak gözde lens varken uyumak çeşitli komplikasyonlara neden olabiliyor.

