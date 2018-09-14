LENFOMA GERÇEKLERİ





Lenfoma ile ilgili bildiklerini gözden geçirmeye ne dersin?

Tüm kanser vakalarında olduğu gibi erken teşhisin kritik önem taşıdığı lenfoma hastalığına yönelik farkındalığı artırmak üzere, her yıl 15 Eylül Dünya Lenfoma Günü kapsamında bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor.

Lenfomayı görmezden gelme

Her gün 1000’den fazla kişiye teşhis konduğu düşünüldüğünde lenfoma, göz ardı edilemeyecek bir kanser türü olarak karşımıza çıkıyor. Dahası, dünya çapında kanser kaynaklı ölümlerin beşinci en yaygın nedeni olarak kan kanserleri gösteriliyor.

Dünyada şu anda 1.5 milyon insanı etkileyen lenfoma, tüm yaş gruplarını, en yaygın olarak 65-74 yaş grubundaki insanları etkileyen bir hastalık ve artan yaşlanan nüfusla birlikte vaka sayılarında görülen artışın devam edeceği belirtiliyor. Lenfoma farkındalığını artırmak, hastalar için en iyi tedaviyi ve sonuçları sağlamak ve araştırma yoluyla ilerlemeyi sürdürmek açısından büyük önem taşıyor.

Lenfoma tedavisi nasıl yapılıyor?

Lenfoma, bağışıklık sisteminin kilit bir bileşeni olan lenfositler olarak bilinen beyaz kan hücrelerinde başlıyor. Lenfomalar genellikle lösemiden ayırt etmek için solid(katı) tümörler olarak biliniyor. Hodgkin ve Hodgkin dışı lenfoma (HDL) olmak üzere iki genel lenfoma kategorisi bulunuyor. Tanı konan lenfoma vakalarının büyük çoğunluğunu Hodgkin dışı lenfoma oluşturuyor. 60’dan fazla alt tip bulunan bu hastalık grubunda farklı alt tipler farklı davranışlar gösterebildiğinden her kişiye uygun tedavi için doğru ayrımı yapmak gerekiyor.

Lenfoma tedavisi planlanırken hastalığın alt tipi, evresi, hastanın yaşı ve genel sağlık durumu ve ek hastalıklarının varlığı dikkate alınıyor. Tıptaki yenilikler ve hedefe yönelik moleküllerin kullanılmasıyla yakın zaman öncesine göre daha başarılı yönetilebilir hastalıklardan biri haline gelen lenfoma, günümüzde tedavi edilebilir kanserler arasında sayılıyor.

Lenfomada erken tanı için dikkat etmen gereken belirtiler

Boyun, koltuk altı ve kasıklarda ağrısız olarak büyümüş lenf bezelerinin ele gelmesiyle kendini gösteren lenfomanın diğer yaygın belirtileri arasında nedeni açıklanamayan ateş, gece terlemesi, süreklilik gösteren yorgunluk hali, nedeni anlaşılamayan kilo kaybı, deride kaşıntı ve döküntüler yer alıyor. Başka hastalıklarla kolaylıkla karıştırılabildiği için teşhisinde geç kalınabilen lenfomada, tedavide doğru yol haritasının doğru zamanda çizilebilmesi için bu şikayetlere sahip olanların vakit kaybetmeden bir hekime başvurması tavsiye ediliyor.

Kaynak: Roche

