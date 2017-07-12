LAVANTALI TARİFLERİ DENEMEYE NE DERSİN?





Lavantayı mutfağına almayı hiç denedin mi hiç? En çok merak edilen lavantalı tarifleri yapmaya ne dersin?



Özellikle kozmetik alanında yaygın olarak kullanılan lavanta, sağladığı faydaları ile son yıllarda mutfaklarda da boy göstermeye başladı. Lavantayı çay olarak tüketmek yerine yemeklerde de kullanarak farklı lezzetler yaratmak mümkün.

Lavanta, özellikle kozmetik alanında çok yaygın olarak kullanılan bir bitki olarak biliniyor. Yağlarının rahatlatıcı etkisiyle insanı gevşeten, kokulu mumlarıyla huzur veren ve birçok faydası bulunan lavanta son yıllarda çayı dışında da mutfaklarda boy göstermeye başladı. Birçok tatlı ve yemek tarifinde lavantanın hoş kokusundan ve aromasından faydalanabilirsin.

Uykusuzluk problemine çözüm

Hoş kokusu ve güzel rengi yüzünden çoğunlukla bir süs bitkisi olarak değerlendirilen lavanta, özellikle uykusuzluk problemi yaşayanların kurtarıcısı. Lavantayı çay olarak tüketmek yerine yemeklerinde kullanarak farklı tatlar yaratabilirsin. Türkiye’nin en sosyal yemek tarifleri uygulamasını cep telefonuna indirerek hazırladığın bu farklı lezzetleri herkesle paylaşabilir, en güncel videolu ve pratik tarifleri izleyip hemen uygulayabilirsin.

Eğer hâlâ lavantalı bir lezzet ile tanışmadıysan, işte size birbirinden güzel lavantalı tarifler:

Lavanta şurubu

Evde hazırlayacağın lavanta şurubunu isterseniz kokteyllerde, isterseniz bir fincan kahvede kullanabilirsiniz. Yoğun aroması ve mis gibi kokusunun yanı sıra yaratacağı rahatlama hissi paha biçilemez.

Lavanta şurubu malzemeleri:

• 2 su bardağı su

• 2 su bardağı şeker

• 4 çorba kaşığı ayıklanmış taze lavanta

Lavanta şurubu yapılışı:

• Suyu kaynat, üzerine şekeri döküp karıştır.

• Birkaç taşım kaynat.

• Biraz soğuyunca 4 çorba kaşığı ayıklanmış lavantayı ilave et.

• 1-2 kere karıştırıp bir kavanoza aktar.

• Kapağını sıkıca kapatıp 2 hafta boyunca buzdolabında beklet.

Lavantalı kurabiye

Önce kokusuyla sonra da lezzetiyle sizi etkileyecek bir tarif. İstersen minik paketlerle sevdiklerine de hediye edebileceğin lavantalı kurabiye özel günlerde hediye edilen lavanta keselerinin yerini almaya aday.

Lavantalı kurabiye malzemeleri:

• 225 gram tereyağı

• Yarım su bardağı pudra şekeri

• 1 adet büyük boy yumurta

• 2+1/4 su bardağı un

• 2 çay kaşığı kabartma tozu

• 1 yemek kaşığı lavanta tohumu

• 1 tatlı kaşığı limon kabuğu

Lavantalı kurabiye yapılışı:

• Lavanta tohumlarını yağsız bir tavada kısık ateşte hafifçe kavur, kokuları çıksın.

• Tereyağını ve şekeri homojen krema kıvamı alana dek çırpın.

• Yumurtayı ekleyip çırpmaya devam et.

• Kavurduğun lavanta tohumlarını bir bıçak yardımıyla mümkün olduğunca küçült.

• Limon kabuğu rendesi ve lavanta tohumlarını karışıma ekleyip karıştır.

• Kabartma tozu ve unu eleyerek karışıma ekle.

• Kurabiye hamurunu streç filme sarıp 30 dakika kadar buzdolabında dinlendir.

• Kurabiye hamurunu buzdolabından çıkarmadan 5-10 dakika önce fırını 190 derecede ısıt.

• Fırın tepsisine pişirme kâğıdı serin ve kurabiye hamurundan ister birer yemek kaşığı büyüklüğünde parçalar koparıp tepsiye aralıklı olarak diz, istersen hamuru açıp bir kurabiye kalıbı yardımıyla şekiller ver.

• Önceden ısıttığın fırında 15 dakika pişir.

• Fırından çıkarınca 10 dakika kadar hiç dokunmadan soğumaya bırak.

Zeytinyağlı lavantalı kereviz

Lavantanın sadece tatlılara yakıştığını zannediyorsan yanılıyorsun. Kerevizin kendine özgü aromasına bir de lavanta kattın mı asla unutulmayacak bir lezzet yakalaman mümkün.

Zeytinyağlı lavantalı kereviz malzemeleri:

• 2 çorba kaşığı zeytinyağı

• 1 adet havuç

• 1/6 adet limon

• 1 adet defne yaprağı

• Yarım demet dereotu

• 1 tatlı kaşığı tuz

• 1 tutam toz şeker

• 2 adet portakal

• 400 gr taze kereviz

• 1 çay kaşığı lavanta tanesi

• 2 diş sarımsak

• 1 adet soğan

• Su

Zeytinyağlı lavantalı kereviz yapılışı:

• Kerevizleri soyup dilimleyin ve limonlu suda beklet.

• Bir tavada çok ince rendelenmiş havuç, soğan, sarımsak, defne yaprağı ve dereotunu soteleyerek yağın renk almasını sağla.

• 1 adet portakalı ilave et.

• Daha sonra süzdürerek posasını at. Kerevizi de ekle ve sote ederek tuz, şeker ve limon suyu ile lezzetlendir.

• Yeterli miktarda su ilave ettikten sonra pişmeye bırak. Kabuk ve zarı soyulmuş portakal dilimleriyle lavanta tanelerini ekleyip lezzetlendir. Soğuduktan sonra servis yap.

