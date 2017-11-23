LATEKSE KARŞI ALERJİMİZ VAR, YOKSA BAŞKA SEBEBİ YOK (!)





Prezervatif kullanmayı istememek için tek geçerli sebep: Yaklaşık üç milyon kişinin (kadın ve erkek) prezervatifin hammaddesi olan latekse karşı alerjisi var.

Seks esnasında en mahrem bölgelerinin zehirli bir sarmaşık tarafından sarılmışçasına kaşındığını ve şiştiğini bir düşünsene? (Ölümden de beter!) Çözüm mü? Family Allergy & Asthma Care of Montana’da Alerji Uzmanı ve İmmünolog Michael Zacharisen, “Lateks alerjisi olanlar, lateks alerjenlerinden arındırılmış, sentetik bir lastik çeşidi olan poliizopren maddesiyle üretilmiş prezervatif kullanmalı” diyor.

ürkiye’de henüz bulunmuyor; ancak LifeStyles SKYN markalı lateks içermeyen prezervatifleri Amazon.com’dan sipariş edebilir (20,88 Dolar) ya da başka bir korunma yöntemine geçebilirsin.

