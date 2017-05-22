LASTİKLE HEM KARIN HEM KOL KASI YAPMANIN İNCELİKLERİ





İhtiyacın olan aslında sadece büyük, geniş bir egzersiz lastiği. Pek çok yerde bulabileceğin bu pilates lastiğini ister sabitlemeden istersen de bir yere sağlam şekilde bağlayarak kullanabilirsin.

Antrenör Alexandra Daddario’nun çalışmasını sen de en az 3 en fazla 6 defa tekrarlarsan yaza sıkı kol ve karın kaslarıyla girmemen için hiçbir sebep yok. Üç hafta düzenli olarak her gün bu egzersizleri yaparak kaybettiğin formunu yakalayabilirsin. Hadi üşenme! Sadece hareketleri izle ve sonrasında uygula! Artık terlemenin vakti geldi de geçiyor bile…