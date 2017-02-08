LADY GAGA SUPER BOWL’U UÇURDU!





NFL (Amerikan Futbolu Ligi)’in final maçı olan ve tüm dünyada milyonlarca sporsever tarafından takip edilen Superbowl’un devre arası gösterisi bir kez daha izleyenleri büyüledi. Bu sene Superbowl devre arası şovunun yıldızı ise ünlü pop yıldızı Lady Gaga’ydı.

UÇARAK GELDİ

Çünkü o LADY GAGA! İki gün önce Teksas Houston’da 13 dakikalık Super Bowl şovuyla nefes kesici bir performans sergileyen Lady Gaga, bir kez daha ikonik bir popstar olduğunu kanıtladı. 100 milyon seyirci karşısında Versace kostümüyle arz-ı endam eden şarkıcı, ‘Bad Romance’ şarkısıyla sahneyi uçurdu!

Houston’da düzenlenen müsabakada, stad üzerinde adeta uçarak akrobatik sahne gösterileri gerçekleştiren Lady Gaga izleyenleri büyüledi. Yüz binlerce kişiyi ekranlara kitleyen Lady Gaga ‘Born This way’, ‘Just Dance’, ‘Pokerface’ ve ‘Bad Romance’ gibi hit şarkılarından bir potpori sundu. Şov esnasında sosyal medyada da Lady Gaga ile ilgi yüz binlerce tweet atıldı.

Lady Gaga, şovuna “Tanrı Amerika’yı kutsasın!” sözleriyle başladı.

