L-KARNİTİN KULLANMAK YAĞ YAKAR MI?





L-karnitin takviyesi her geçen gün daha yaygın olarak kullanılıyor. Peki gerçekten yağ yakıyor mu?

L-karnitin aslında besinlerle alabildiğimiz ve vücudumuzda da üretilebilen, yağların oksidasyonunda görevli bir madde… Et, balık, kümes hayvanları, süt gibi hayvansal ürünler en iyi kaynakları. Genel olarak kırmızı etin karnitin içeriğinin yüksek olduğu biliniyor. Elbette vücudumuzda belirli bir seviyede olması önemli ama takviye konusunda net bir şey söylemek çok zor. L-karnitin takviyesiyle sağlıklı bireyler üzerinde yapılan çalışmalarda yağ yakımının desteklendiğini gösteren çalışmalar bulunsa da çelişkili sonuçlar var. National Institue of Health’e göre, L-karnitin takviyesinin egzersiz performansını arttırdığına dair kanıt yok ve rutin kullanım önerilmiyor.

Uzman Diyetisyen Dilara Koçak



