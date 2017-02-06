KYLIE MINOGUE VE JOSHUA SASSE AŞKI ÇATIRDADI





Kylie Minogue ile evlilik hazırlığı yaparken ayrıldığı nişanlısı Joshua Sasse cephesinde yeni gelişmeler yaşandı.

Pop yıldızı Kylie Minogue ile evlilik hazırlığı yaparken ayrıldığı nişanlısı Joshua Sasse cephesinde yeni gelişmeler var. Kendisinden 19 yaş küçük olan Sasse’yi, geçtiğimiz hafta terk eden Minogue’un nişan yüzüğünü iade edeceği öğrenildi. 2015′ yılında ‘Galavant’ dizisinin setinde tanıştığı Sasse’nin o günlerde evli olduğunu yeni öğrenen güzel yıldız, yakın çevresine “İhanete uğradığımı hissediyorum. Joshua’yı unutup hayatıma devam etmek istiyorum” dedi. Eski eşi Francesca Cini’den bir oğlu olan Sasse, halen Minogue ile tanıştığı ‘Galavant’ dizisinde rol alıyor.

