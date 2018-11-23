KYLIE JENNER’IN 2019 TAKVİMİ

Kylie Jenner, artık bir gelenek haline gelen takvimini bu sene de çıkarttı.

Kardashian klanının en zengin ismi olan Kylie Jenner, bu sene de çıkardığı takvimiyle gündemimizde.

Kylie Jenner’ın 2019 takvimi, 21 yaşındaki yıldız ismin farklı kıyafetlerle verdiği pozlardan oluşuyor.

Zenginlik konusunda 900 milyon dolarlık servetiyle Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg‘i de geçen Jenner, turuncu renkteki lüks aracı Lamborghini ile de objektiflerin karşısına geçti.

Takvimde Jenner’a küçük kızı Stormi ve bebeğinin babası olan rap şarkıcısı Travis Scott ile de rastlıyoruz. (Hatta Jenner, bu kareyi Instagram hesabından da paylaştı.)

Küresel moda araştırma platformu Lyst’in dün yayınladığı moda alanında 2018’in en etkileyici isimleri listesinde kendisinin birinci sırada yer alması hiç de şaşırtıcı değil!

Fotoğraflar: Kylie Jenner- Instagram

