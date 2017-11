KYGO’DAN YEPYENİ BİR ALBÜM: KIDS IN LOVE

Dünyaca tanınmış Norveçli DJ / prodüktör / şarkı yazarı Kyrre Gørvell-Dahll, namıdiğer Kygo’nun yepyeni albümü “Kids In Love” yayımlandı.

8 parçadan oluşan albümden single olarak yayımlanan ilk şarkı olan “Kids In Love”, hem dinleyicilerden hem de eleştirmenlerden tam not almıştı. Kygo’ya yeni albümünde vokalde destek veren isimler arasında OneRepublic, Wrabel, John Newman, Bonnie McKee, Oliver Nelson, Jason Walker, The Night Game, Billy Raffoul ve JHart yer alıyor.

Kygo, “Stole the Show”, “Firestone” ve “Stay” gibi her biri dünya çapında hit’lere dönüşen şarkıların yer aldığı “Cloud Nine” adlı ilk stüdyo albümünü 2016’da yayınladıktan sonra çok büyük bir patlama yaparak listelerin zirvesine yerleşti ve kısa sürede uluslararası bir müzik fenomeni haline geldi. Bu şarkıların etkisiyle Spotify’da 1 milyar dinlenmeye en hızlı ulaşan sanatçı unvanını kazandı. Norveçli sanatçı, 2017’nin ilk yarısında yayımlanan “It Ain’t Me (ft. Selena Gomez)” ve “First Time (ft. Ellie Goulding)” single’ları ile bir kez daha 1 numaraya çıkarak hızlı yükselişini sürdürdü.

Eylül ayında yüz binlerce kişiye performans sergilediği Asya turnesini tamamlayan başarılı prodüktör, şu sıralar yepyeni ve uzun soluklu bir dünya turnesine çıkmaya hazırlanıyor.