KURTARICIN KARBONHİDRAT…

Bir gün boot camp sırasında sprint yaparken, iki gün sonra birden burnun akmaya başlıyor. Çok sıkıntılı bir durum olduğu kesin ama tesadüf değil. Yeni yapılan araştırmalar bu durumu açıklıyor ve önlemen için sana yardımcı oluyor.

BİLİM DİYOR Kİ…

Yoğun ya da uzun süren (90 dakika ya da daha fazla) egzersizler, stres hormonu seviyeni yükseltiyor. Bu da bağışıklık sisteminde enfeksiyonlara karşı mücadele eden savunma hücrelerinin ortaya çıkmasını engelleyebiliyor ve hastalık riskini arttırıyor.

YAPMAN GEREKEN…

Egzersiz boyunca basit karbonhidratlar tüket (her saat için 30-60 gram). Bir muz ya da karbonhidrattan zengin bir enerji barı yiyebilirsin. Bu atıştırmalıklar kan şekerini dengelemeye yardımcı olur. Böylece stres hormonu seviyen düşer ve bağışıklık sistemin daha aktif hâle gelir.

Kaynak: Avustralya Queensland Teknoloji Üniversitesi Biyomedikal Bilim Bölümü’nden Egzersiz Fizyolojisti Doktor Jonathan Peake