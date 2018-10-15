KÜREK ÇEKMENİN BİLİNMEYEN FAYDALARI





Kürek çekerken dikkat etmen gerekenler neler?

Kürek makinesi her ne kadar bir kardiyo ekipmanı olarak görülse de ona artık farklı bir gözle bakmalısın. Hızlı kürek çekmek elbette kalori yakmanı sağlar ancak postürünü olumsuz etkileyebilir. Aksine, yavaş ve kontrollü kürek çekmek ise iyi bir ağırlık antrenmanı sayılır. Bacaklarınla güçlü bir şekilde iterek ve başlangıç noktasına dönüşünü geciktirerek, mesafenin çoğunu ayak hareketin sayesinde kat etmiş olursun. Bu şekilde özellikle hamstring, kalça ve merkez bölgendeki kaslar daha iyi çalışır. Küçük bir tüyo daha: Kürek çekme oranın 1’e 2 olmalı: Geriye giderken 1 birim saymalı, öne gelirken 2 birim saymalısın.

